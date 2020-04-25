Фермеры подарили центру Бакулева, в котором сейчас борются с коронавирусом, 100 кг меда

«Дорогая редакция, мы фермеры и мы хотим помогать в войне с коронавирусом. У нас своя пасека, с которой мы собираем натуральный мед. Хотим подарить его врачам и пациентам, которые сейчас борются с этой заразой. Помогите». Такое письмо прислали в «Комсомолку» фермеры из Подмосковье. Дело благое и мы, конечно, помогли организовать передачу полезного лакомства.

Несколько дней назад один из корпусов Центра имени Бакулева перепрофилировали для лечения коронавирусной инфекции. Врачам сейчас не сладко и подарку фермеров они были рады. Фермер Ольга Дмитрогло в больницу приехала прямо с пасеки. В багажнике аккуратно разложенные по баночкам 100 килограмм меда.

Врачи спорить с фермершей не стали. Мед сейчас точно не навредит пациентам.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Если надо потом еще привезем. Нам не жалко. Мед, конечно, коронавирус не вылечит, но для поднятия иммунитета это отличное средство. В нашей семье мы мед три раза в день едим и вообще не помню, когда кто-нибудь болел. Иногда сын-школьник и рад бы подцепить простуду, чтобы на уроки не ходить. Но она его не берет: иммунитет, - рассказала глава КФК «Комрад», Ольга.

Врачи спорить с фермершей не стали. Мед сейчас точно не навредит пациентам. Инфекционный корпус перевели на особую витаминную диету с большим количеством фруктов и овощей и мед станет хорошим дополнением в рационе.

- Мы благодарны за такой подарок. В это непростое время самые разные люди помогают больнице и это здорово, это объединяет всю страну. 21 апреля мы запустили работу перепрофилированного для лечение инфекционных больных корпуса на Ленинском проспекте. Всего за двое суток он был полностью заполнен пациентами, а это 124 человека, - рассказала Елена Голухова, исполняющая обязанности директора НМИЦ ССХ имени Бакулева. – Некоторым до сих пор кажется, что коронавирус это вымысел, что это какой-то мировой заговор. Рассуждать так не только глупо, но и опасно для здоровья, поверьте мне человеку, который каждый день заходит в палаты с зараженными. Что я вам могу сказать, это очень непростая и малоизученная пока инфекция, которая атакует организм человека. Я призываю всех оставаться дома и изолироваться, чтобы не заразиться самому и не заразить других. Ситуация сложная, приняты беспрецедентные меры, но пока число заболевших только растет.

Елена Голухова, исполняющая обязанности директора НМИЦ ССХ имени БакулеваФото: Михаил ФРОЛОВ

Сам центр Бакулева, где проводят уникальные операции на сердце и сосудах детям и взрослым, работает в прежнем режиме. Напомним, многие больницы из-за пандемии коронавируса отложили плановые операции на более поздние сроки. Но в центре Бакулева такого себе позволить не могут, это слишком опасно для пациентов: работают!