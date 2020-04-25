2020-04-25T12:53:46+03:00
Общество

На столичных дорогах в апреле задержали 130 водителей, нарушивших карантин

Сотрудники ГИБДД продолжают нести службу на въездах в Москву в круглосуточном режиме
Павел КЛОКОВ
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Сотрудники ГИБДД продолжают нести службу на въездах в Москву в круглосуточном режимеСотрудники ГИБДД продолжают нести службу на въездах в Москву в круглосуточном режимеФото: Иван МАКЕЕВ
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Новая цифра от столичного управления ГИБДД, которая ведет всеобщий контроль за передвижением водителей. Среди них 130 человек оказались нарушителями карантина (официальные данные за апрель, - прим. авт). Автомобилистам было предписано находиться дома (например, из-за недавнего контакта с инфицированными), однако они все равно отправились по своим делам. Штраф за это, согласно федеральному законодательству, от 15 до 40 тысяч рублей (решает суд).

С 10 апреля посты ДПС, расставленные на въездах в город, начали дежурить в круглосуточном режиме.

- А с момента введения пропускной системы (15 апреля) автоинспекторы проверили почти 20 тысяч единиц транспорта на наличие цифровых пропусков как у водителей, так и у пассажиров, - сообщили «Комсомолке» в столичном управлении ГИБДД. - Большинство участников дорожного движения ведут себя добросовестно и с пониманием относятся к введению пропускного режима. Так на сегодняшний день лишь 4,5% водителей и 0,3% пассажиров от общего количества проверенных транспортных средств находились без соответствующих пропусков.

Всего же с 10 апреля сотрудники ДПС пресекли более 35 тысяч нарушений ПДД. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего же с 10 апреля сотрудники ДПС пресекли более 35 тысяч нарушений ПДД.Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего же с 10 апреля сотрудники ДПС пресекли более 35 тысяч нарушений ПДД. Есть нарушители и в сфере пассажирских перевозок (почти 3,5 тысячи за последние пятнадцать дней - речь идет о правонарушениях, совершенных водителями автобусов).

- Пожилым участникам дорожного движения также уделяется внимание, - добавили в ГИБДД. - В среднем за сутки проводится более 300 профилактических бесед с гражданами от 65 лет и старше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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