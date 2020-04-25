В Подмосковье автопарк неотложной помощи получит еще более 200 новых машин

Московская областная станция скорой медицинской помощи - одна из крупнейшей в России. Но из-за эпидемии коронавируса число вызовов выросло в разы. Например, только за прошлую неделю по «неотложке» - на 300%. На врачей скорой выпала серьёзная нагрузка.

Поэтому Правительство Московской области принято решение поставить на подстанции муниципалитетов региона ещё более 200 новых автомобилей неотложной помощи.

Напомним, по существующему порядку все звонки, проступающие через экстренный номер 112, отрабатываются и распределяются между разными службами. Если жизни пациента нет угрозы, выезжает неотложная помощь, если ситуация требует экстренных мер - сложная.

Сейчас на выездах работают около 1 тысячи бригад неотложной и скорой помощи. При этом медики работают не только по своим муниципалитетам - для оперативности свободная бригада может выехать на вызов и в соседний городской округ.

«Бригады полностью укомплектованы, в том числе медицинскими масками, защитными очками, специальными костюмами, бахилами, перчатками, а также антисептических, дезинфицирующими средствами и лекарственными препаратами, - сообщают в пресс-службе Правительства Московской области. - На всех подстанциях достаточно подобных средств индивидуальной защиты, медикаментов и расходных материалов. На каждой ведется строгий учет».

Напомним, в 2019 году по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья» Московская областная станция скорой медицинской помощи получила 76 новых машин скорой помощи. Таким образом, на каждой подстанции скорой помощи есть резервные машины, которые используются в случае поломки основных автомобилей.

«В целях кадрового обеспечения в Подмосковье реализуется программа «Социальная ипотека», оказываются такие меры поддержки, как компенсация аренды жилья, доплата за работу с COVID-19», - говорится в сообщении пресс-службы.