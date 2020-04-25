В Подмосковье выявили 605 новых случаев коронавируса

Официальное сообщение от Оперштаба Московской области по ситуации с коронавирусом. За последние сутки медики подтвердили 605 новых случаев заражения. И теперь в Подмосковье с начала пандемии зарегистрировано 8494 пациента. Многие из них лечатся в домашних условиях. Тяжелых больных определяют в стационары.Количество умерших увеличилось до 69 - в отчете за прошлые сутки их было 66 (за весь период).

Число выздоровевших равняется теперь 272-м пациентам - 24 часа назад их было 262 (это тоже за весь период).

Очагами заражения по-прежнему остаются крупные муниципалитеты - Одинцово, Люберцы, Мытищи, Красногорск и другие.

В области, как и в столице, продолжает действовать режим изоляции. Выходить из дома можно только с официальным пропуском. Или в случае крайней необходимости (в поликлинику, аптеку, в магазин за продуктами, на работу или на прогулку с собакой).

С 15 апреля подмосковные власти выдали почти 8 млн индивидуальных кодов, с которыми жители области имеют право передвигаться на общественном транспорте или на личном авто. За нарушение штраф - от 4 до 5 тыс рублей.