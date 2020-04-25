2020-04-25T20:25:06+03:00
Происшествия

Жительница Москвы, беседуя с бывшим любовником по видеосвязи, пригрозила взорвать себя гранатой

Молодой человек испугался и вызвал полицию
Павел КЛОКОВ
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Девушка, беседуя с парнем по интернету, пригрозила взорвать себя гранатойДевушка, беседуя с парнем по интернету, пригрозила взорвать себя гранатойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Нешуточные страсти разыгрались в Северном Бутове. Видимо, вконец ошалев от самоизоляции и отсутствия мужской ласки, женщина связалась со своим бывшим сожителем с помощью мессенджера и потребовала, чтобы он к ней немедленно вернулся. Тот пошел в отказ. После чего брошенка показала предмет, очень похожий на гранату. И заявила, что взорвет себя, если мужчина не изменит своего решения.

И тот изменил, набрав скорее "ноль два".

Источник «КП» в столичном управлении МВД сообщил, что наряд, прибывший на улицу Феодосийскую, в квартиру попасть не смог. Никто не открыл. Начали перезванивать заявителю, но тот уже был вне зоны доступа.

В результате весь подъезд и ближайшую местность исследовали с помощью служебной собаки. И каких либо признаков наличия взрывных веществ не нашли.

Кстати, когда в этой квартире жил тот самый мужчина, соседи уже вызывали полицию. Тот очень любил пошуметь. И побросать на пол громоздкие вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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