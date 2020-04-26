2020-04-26T12:04:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 26 апреля 2020: за сутки число заболевших возросло на 2971

Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 26 апреля 2020 года
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Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 26 апреляОперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 26 апреляФото: Андрей АБРАМОВ
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За последние сутки в Москве выявили 2971 новый случай заражения коронавирусом. Данные на 26 апреля 2020 опубликовал Оперштаб.

Журналистам показали, как устроен инфекционный центр в Новой Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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