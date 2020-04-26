В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

Вечером в воскресенье, 26 апреля, столичный оперштаб сообщил свежие данные о ситуации с коронавирусом в Москве. За последние сутки в больницах города умер 31 человек.

- У каждого из них помимо коронавирусной инфекции был подтвержден диагноз пневмония, - сообщили «Комсомольской правде» в оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом.

Однако количество выздоровевших в разы больше. Только за последние сутки от коронавирусной инфекции в Москве излечились 128 человек.

Напомним, 26 апреля в Москве зафиксировали 2971 новый случаев коронавируса. Болезнь продолжает атаковать молодых. Каждый второй инфицированный моложе 45 лет. Всего с начала эпидемии в Москве зарегистрировано 42480 человек, заболевших коронавирусом.

Тем временем в столице продолжают действовать цифровые пропуска. Они необходимы для передвижения на любом виде транспорта: от велосипеда и личного авто до такси и метро. Оформить пропуск можно на портале мэрии Москвы mos.ru.