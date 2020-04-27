Москва и «Роскино» представят отечественные фильмы на международном онлайн-форуме

В период пандемии важно поддержать и российское кино – обеспечить продажи. Ведь смотреть фильмы в интернете сейчас – главное развлечение многих семей. Почему бы не презентовать российские фильмы, сериалы и программы заграницей? В конце мае состоится международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event. Его проведут Правительство Москвы при поддержке Министерства культуры РФ вместе с компанией «Роскино».

- Это важный проект по поддержке российских компаний. Нужна площадка, где они смогут презентовать свой контент, найти покупателей и партнеров, - сказала заммэра Наталья Сергунина.

На онлайн-форуме пройдет презентация проектов. Иностранные продюсеры смогут увидеть около 150 часов видеоконтента — как

- У российских производителей и дистрибьюторов есть новые проекты на разных стадиях производства, а у зарубежных телеканалов и VOD платформ — потребность в большом количестве качественного контента и интерес к российскому рынку, - сказала Евгения Маркова, генеральный директор «Роскино».

Онлайн-кинорынок позволит укрепить позиции российских проектов за рубежом. К слову, международные кассовые сборы отечественных фильмов за три года как раз набрали обороты - права на российские сериалы стали покупать крупнейшие международные стриминговые сервисы.

КОНКРЕТНО

Русские фильмы и сериалы, которые смотрят иностранцы:

- фантастический сериал «Лучше, чем люди» стал первым отечественным телепроектом,

- сериал «Содержанки»,

- исторический сериал «Екатерина» (права на показ куплены более чем в 100 странах).