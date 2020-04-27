Вопрос дня: А вы сейчас сортируете отходы?

Алексей ЯГУДИН, российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион:

- Сейчас мы всей семьей находимся дома. В такой период легко найти время на новое хобби или что-то, что давно откладывал. Я заметил, что в Москве введена новая система, но сам лично отходы не всегда сортировал. Сейчас хочется тратить свободное время на полезные вещи. Это правда просто, уже несколько недель сам практикую, да и за семьей слежу. В общем, навык отточил, довел до автоматизма, теперь не задумываюсь, что и в какой бак.

Виктор ЛОГВИНОВ, почетный президент Союза московских архитекторов:

- Считаю раздельный сбор мусора очень правильным решением - в урбанистическом обществе просто необходимым. Сам я почти созрел для такого шага, но пока не получается по ряду причин. Хотя у нашего дома есть контейнеры для сбора вторсырья и для прочих отходов...

Анна БУТАЕВА, финансовый аналитик в фармкомпании Acino Pharma:

- О правилах сортировки отходов знаю уже давно. Раньше было сложнее, теперь все просто - разделяю на два пакета: смешанные отходы и вторсырье. Обычно пакет со смешанными отходами отправляется в мусоропровод, вторсырье - в контейнер на улице. Но сейчас стараюсь соблюдать правила самоизоляции и редко выхожу. Очень жду, когда это все закончится. Единственное - собираю пластиковые бутылки на балконе. В редкие вылазки, как поход в магазин, захватываю их с собой и отправляю в синий бак.

Лариса ВЕРБИЦКАЯ, телеведущая, заслуженная артистка России:

- Культуру такую мы массово не внедрили пока, хотя я целиком и полностью поддерживаю идею раздельной сортировки отходов на начальном этапе. Я обеими руками за и сама буду это проделывать. Каждый раз, бывая за границей, я это вижу, следую этим правилам и хотела бы, чтобы так было и дома.

Анатолий ВАССЕРМАН, телеведущий:

- Я уже несколько лет работаю дома - из квартиры высовываюсь не каждый день и в период самоизоляции не изменил своей привычке. Увы, мусор не разделяю. Беру пакет и выбрасываю в мусоропровод.

Олег СИРОТА, сыровар:

- Принципы сортировки применяю как на работе - мы до карантина успели купить пресс и часть отходов прессуем сами, - так и дома. А дома трудностей не ощущаю, мне, правда, не 100, а метров 300 надо пройти до мусорных контейнеров, но до сих пор проблем не было.