Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 27апреля 2020: 2871 заболевших за сутки
Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 27 апреля 2020 года
Фото: Иван МАКЕЕВ
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За последние сутки в Москве коронавирус был выявлен у 2871 человек. Таким образом число заболевших в столице возросло до 45 351.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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