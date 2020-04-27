2020-04-27T10:54:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 27апреля 2020: 2871 заболевших за сутки

Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 27 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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За последние сутки в Москве коронавирус был выявлен у 2871 человек. Таким образом число заболевших в столице возросло до 45 351.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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