При проверке электронного пропуска в Москве случайно задержали преступника, находящегося в федеральном розыске

Курьезное задержание случилось около одного из домов по улице Усачева в Москве. Сотрудники полиции, патрулирующие улицу и выборочно проверяющие пропуска у граждан, решили остановить одного из прохожих. Никакого пропуска у мужчины не было, тогда полицейские решили проверить его данные по базам. Так они и узнали, что случайно наткнулись на преступника, находящегося в федеральном розыске с конца ноября прошлого года.

- Задержанным оказался 33-летний уроженец Украины, а ныне житель Тюмени. Мужчину разыскивали в городе Подольске как фигуранта уголовного дела по статье 166 УК РФ - Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Для дальнейшего разбирательства нарушителя самоизоляции доставили в отдел полиции, где оперативники продолжили устанавливать детали совершенного мужчиной преступления, а также выяснять причины побега от следствия.