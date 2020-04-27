2020-04-27T09:40:45+03:00
Происшествия

При проверке электронного пропуска в Москве случайно задержали преступника, находящегося в федеральном розыске

Мужчину доставили в отдел для допроса
Иван РУНЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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Курьезное задержание случилось около одного из домов по улице Усачева в Москве. Сотрудники полиции, патрулирующие улицу и выборочно проверяющие пропуска у граждан, решили остановить одного из прохожих. Никакого пропуска у мужчины не было, тогда полицейские решили проверить его данные по базам. Так они и узнали, что случайно наткнулись на преступника, находящегося в федеральном розыске с конца ноября прошлого года.

- Задержанным оказался 33-летний уроженец Украины, а ныне житель Тюмени. Мужчину разыскивали в городе Подольске как фигуранта уголовного дела по статье 166 УК РФ - Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Для дальнейшего разбирательства нарушителя самоизоляции доставили в отдел полиции, где оперативники продолжили устанавливать детали совершенного мужчиной преступления, а также выяснять причины побега от следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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