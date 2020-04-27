2020-04-27T09:45:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса вылечились уже более 3,5 тысяч человек

За сутки отрицательные тесты получили еще 349 пациентов
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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В российской столице продолжает увеличиваться число пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 349 человек, - сообщила журналистам вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3524.

Напомним, «выздоровление» всегда подтверждается повторным молекулярно-генетическим тестом - у человека с ранее подтвержденным COVID-2019 берутся мазки изо рта и носа. Когда анализ дает отрицательный результат, пациента выписывают.

«В каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит», - сообщили в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу.

Напомним, ранее специалисты отмечали, что 2/3 горожан, которые скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом, на первом этапе посчитали свое заболевание обычным ОРВИ или аллергией, не обращались к врачу, занимаясь самолечением. Чаще всего кризис наступает на 5-8 день болезни. Именно поэтому сейчас необходимо звонить на экстренный номер 112 при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, повышение температуры тела).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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