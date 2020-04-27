2020-04-27T13:09:13+03:00
Общество

Столичные абоненты Tele2 разъехались по домашним регионам

С введением в Москве и области карантинных мероприятий и массового перехода компаний на удаленную работу жители возвращаются в домашние регионы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Самым популярным направлением для столичных абонентов стала Центральная Россия – за период с 10 марта по 19 апреля количество столичных гостей здесь выросло в 2,2 раза. При этом совокупное число роумеров увеличилось на 35%.

С помощью технологий big data Tele2 проанализировала потребление интернет-трафика жителями столицы в семи областях Центральной России. Для исследования data scientists компании выбрали следующие районы: Тверскую, Калужскую, Владимирскую, Костромскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области.

Тверь и Владимир стали самыми комфортными локациями для организации самоизоляции москвичей – прирост числа столичных абонентов в этих регионах составил 122%. На второй строчке оказалась Тульская область – здесь число гостей из Москвы и области увеличилось на 116%. Это значение превысило показатели Калужской области всего на 1 п. п. (115%). В Смоленской и Рязанской областях 19 апреля оказалось в два раза больше столичных абонентов, чем за день до объявления пандемии (10 марта). Замыкают рейтинг города и поселки в окрестностях Костромы – здесь прирост роумеров Московского региона составил всего 37%.

На фоне миграции трафика Tele2 смогла ускорить темпы строительства технической инфраструктуры и продолжить масштабные работы по модернизации сети в Московском регионе. Так, в марте Tele2 обеспечила качественное покрытие крупных инфраструктурных объектов – значимым проектом оператора в столице стал аэропорт Шереметьево. После возобновления авиационного сообщения indoor-сеть Tele2 будет доступна посетителям международного терминала С, площадь которого составляет 127 тыс. кв. м.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«В период пандемии абоненты Tele2 во всех регионах присутствия оператора продолжают получать качественный и стабильный сервис, в первую очередь благодаря круглосуточной работе наших технических специалистов. Мы мониторим ситуацию в режиме 24/7, оперативно реагируя на любые, даже незначительные сбои в работе сети. Новые реалии не стали для нас чем-то необычным – дополнительные нагрузки на сеть мы фиксируем каждый год в период новогодних праздников. Важно отметить, что перераспределение нагрузок и отток столичных абонентов в домашние регионы позволяет нам ускорить темпы строительства – сегодня мы модернизируем более 155 базовых станций в неделю, что соответствует темпам строительства инфраструктуры во время выхода оператора в Москву».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Столичные парки продолжают радовать горожан онлайн-развлечениями
Из-за коронавируса в Москве отложили запуск фонтанов
В Подмосковье оперативно восстановили обрывы электросетей, возникшие из-за ветра
Число жертв пожара в доме престарелых «Третий возраст» увеличилось
В Москве трое мигрантов на время самоизоляции обустроили мусорокамеру под жилье
Михаил Барщевский отметил соответствие региональных штрафов с полномочиями регионов
Директор Центра занятости расскажет о пособиях для безработных
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за штормовой погоды
В Московском зоопарке родились верблюжата Буря и Шторм
Синоптики предупредили о ненастной погоде в конце недели
В Москве в подъезде дома обнаружены тела двоих подростков
Москвичей предупредили, что мошенники могут прикидываться газовиками
Строительство тоннелей БКЛ в Москве завершено почти на 80%
Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей
Музей современного искусства «Гараж» признан лучшим музейным центром России