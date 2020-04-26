"Лечитесь тихо, за тесты на СОVID уволим": девять врачей и медсестёр слегли с вирусной пневмонией

Почти месяц трое врачей и шесть медсестёр хирургического корпуса Балашихинской областной больницы добиваются тестов на коронавирус. Медики работали в одной бригаде и слегли после дежурных суток с 5 на 6 апреля.

- У всех одни симптомы были: кашель, высокая температура, одышка. Температура поднялась ещё в больнице. Но после окончания смены нас просто отправили домой. Я тогда в панике вопила, что дома у меня трое детей и что я их заражу. Я, как и мои коллеги, с первого дня понимала, что это не простуда и не грипп, а коронавирус. Но руководство это вообще не волновало, - рассказала "КП" реанимационная медсестра Оксана Братищева.

Заразившиеся медики требовали сделать им тесты на коронавирус. Но в ответ получали только угрозы.

- Мне сказали сидеть тихо, не отсвечивать. Заявили, что никаких тестов на COVID-19 не будет. А ещё пригрозили, что если я их сделаю сама, то на работу могу не возвращаться, меня уволят, - рассказала Оксана.

Через неделю симптомы коронавируса появились у среднего девятилетнего сына Оксаны. Но и ребёнку тест на коронавирус не сделали. Педиатр назначила только антибиотики.

- И эти отказы получаю, несмотря на то, что я была в группе риска. У нас в больнице 3 филиала, наш хирургический с начала эпидемии COVID-19 считался чистым и все движения между филиалами были запрещены. Но это только на бумаге! На самом деле врачи-терапевты и травматологи, контактировавшие с больными пациентами с COVID19 из 1 филиала и филиала Дегонского в Железнодорожном, который сразу объявили, инфекционным, приходили консультировать наших пациентов в "чистый филиал", - рассказала Оксана.

Но кого это волнует? Похоже, для руководства больницы важнее всего статистика: чем меньше заражённых врачей, тем лучше работает клиника.

- Вся наша бригада тяжело болеет. Три из шести медсестёр сейчас в инфекционных больницах. Но и там им не делают тесты на коронавирус. Ещё трое медсестер, в том числе я и трое, врачей лечатся дома, - рассказала Оксана.

На днях все медики, за свой счёт сделали КТ лёгких в частных клиниках.

- Совпадение? Думаю, нет. У нас у всех двухсторонняя многоочаговая пневмония, - рассказала Оксана. - Это верный спутник коронавирусной инфекции. Мы уверены, что подцепили её в больнице и больше не можем об этом молчать.

Оксана, кажется, уже не боится увольнения, на днях она написала жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор.

- Только после этого 27 апреля, спустя 21 день после начала болезни мне сделали тест на COVID-19, - рассказала многодетная мама. - Своим коллегам со всей страны могу дать только один совет: не скрывайте правду, не молчите!

После обращения Оксаны в органы в больнице идёт проверка. "Комсомольская правда " уже направила запрос в департамент здравоохранения Московской области.

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