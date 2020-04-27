В Москве наказали 263 бизнесмена за работу в разгар пандемии

Несмотря на режим всеобщей самоизоляции и запрет на работу, бизнес в Москве продолжает принимать клиентов. С начала пандемии в столице оштрафовали 263 предприятия, которые пренебрегли правилами. Об этом 27 апреля сообщил Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За последние две недели проинспектировано почти 70 тысяч объектов недвижимости. Инспекторы выявили 862 нарушения, — рассказал заммэра Ефимов.

Кроме незаконной работы в пандемию, остальные нарушения заключаются в нарушении правил социальной дистанции. Согласно предписанию Сергея Собянина, предприятия, которые продолжают работу, должны обеспечить расстояние между сотрудниками не менее 1,5 метров.

Напомним, с введением противокоронавирусных мер в Москве появилась разветвленная система штрафов. За нарушение самоизоляции пешеходу и водителю грозит штраф от 4000 до 5000 рублей. Если кафе, ресторан, парикмахерская или иная торговая точка, которая не входит в список исключений, начнет работу, руководству бизнеса грозит от 30 до 40 тысяч рублей штрафа. Юридическое лицо могут подвергнуть санкции до 300 тысяч рублей.

За повторные нарушения штраф еще больше. Управляющим и директорам безответственного бизнеса до 50 тысяч рублей, а юрлицам — до полумиллиона.

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