Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал массовые увольнения медсестер и лишение премий

Инфекционная больница в Коммунарке стала одним из добрых символом борьбы с коронавирусной заразой. Огромный медицинский центр, где лечат не только звезд первой величины, но и простых москвичей. Однако удар по светлому имени клиники нанесли накануне анонимные сообщения в социальных сетях.

От имени медсестер и санитарок сообщалось, что обещанные надбавки не платят. В качестве доказательства привели скриншот SMS от банка с начисление зарплаты — около 25 тысяч рублей. К тому же появились сообщения, что после таких выплат часть работников уволилась.

Главврач больницы Денис Проценко объяснил сложившуюся ситуацию. Оказалось, что сообщения о низких получках не фейк. Но есть важная оговорка.

— Речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками ГКБ № 40 (медкомплекса в Коммунарке — прим. ред.), а работали на аутсорсинге, — рассказал Проценко.

Главврач больницы Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Аутсорсинг — когда госбольница заключает контракт с частной медфирмой, оговаривает условия труда новых сотрудников. Но в штат к себе не берут — те же самые медсестры продолжают быть трудоустроены у бизнеса. Главврач добавил, что именно в штате клиники сейчас 385 медсестер и 15 сотрудников младшего медперсонала.

— Ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал 137 человек. Все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам. Средства индивидуальной защиты в больнице есть и в более чем достаточном количестве! Независимо от того, сотрудник ли это больницы или аутсорсинговой компании, всему персоналу предоставлен свободный доступ ко всем средствам защиты, которые находятся в шлюзе в переходе в палатный корпус, — сообщил руководитель больницы.

Проценко добавил, что проведет встречу с руководствами то самой аутсорсинговой фирмы, чтобы урегулировать конфликт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/775308" frameborder="0"></iframe> Инфекционная больница в Коммунарке получит новое отделение.Городская клиническая больница №40 в Коммунарке получит новые корпуса для долечивания пациентов с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Записки медсестры из «Коммунарки»: Пациент хрипит: «Да ладно, нет же никакого вируса, это все придумали…»

Поразительно, конечно, устроен человек. Вот это упорное нежелание принять очевидное просто вымораживает. Ну, открой ты глаза, посмотри в окошко — «скорые» несутся одна за одной, аж вой от сирен стоит. Все новости свелись к единственной теме, но знакомый лифтер и блогерша в инстаграме «авторитетно» сообщили людям, что никакой болезни нет. (подробности)