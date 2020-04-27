«Я уже морально был готов заплатить»: в Москве задержали мошенников, торговавших пропусками по 2500 рублей

Столица официально уже почти месяц на изоляции. Выйти на улицу можно только за хлебом, погулять с собакой или выбросить мусор (в самый дальний контейнер). У всех за это время накопилась куча дел в банках, на даче, «заморожен» ремонт. Для любых телодвижений нужен пропуск. Оформить его довольно легко, но у некоторых не хватает терпения даже на элементарные заполнения данных. В таких условиях «подоспели» мошенники, которые стали помогать оформлять пропуски. Делали все в режиме онлайн (как и полагается сейчас), а деньги просили скинуть на банковскую карту. Потом «помощники» в оформлении пропусков исчезали.

- Используя популярный мессенджер, мошенники представлялись сотрудниками полиции и обещали помочь с оформлением пропусков. После получения денег на банковскую карту они исчезали. За две недели мошенники смогли совершить несколько сделок — цена их услуг варьировалась от 2500 до 3500 рублей, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Мошенников уже задержали сотрудники московского уголовного розыска. На администраторов сервиса, продававшего фейковые цифровые пропуска, завели уголовные дела. Их жертвами стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

- Уже возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». По данной статье мошенникам грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или максимальное наказание - пять лет тюрьмы, - рассказали в полиции.

В соцсетях можно встретить сообщения о том, что люди столкнулись с надобностью оформить пропуск и что-то не получилось, а просьбу оставаться дома они игнорируют.

- Сейчас начнется дачный сезон, и я хочу уехать на дачу. Там свежий воздух и нет риска заразиться. Но мне не дают пропуск, потому что это не по работе, это не в больницу, это не по волонтерским нуждам. Пока искал решение проблемы, наткнулся на сайт, где продают пропуски. Я уже морально был готов заплатить, но нет уверенности, что он настоящий, - написал в соцсетях москвич Сергей Васильев.

Полицейские говорят, что за липовый пропуск еще и можно получить штраф, ведь это фактическое нарушение – передвижение по городу без разрешения от властей города. Жертвами мошенников как раз становятся те, кто сильно волновался из-за ограничения передвижения. Но запрета на выезд из города нет. При оформлении пропуска стоит указать причину поездки – она может быть одобрена (совершенно бесплатно). Как получить бесплатный цифровой пропуск: на портале mos.ru или nedoma.mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или по смс на номер 7377.

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