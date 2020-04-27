В Москве госпитализировали двух 3-летних девочек, проглотивших "лизуна"

Все случилось вечером 26 апреля на улице Академика Виноградова в Москве. В гости к семье Ивановых* приехали их друзья вместе с 3-летней дочерью Настей*. Девочку оставили играть в комнате ее сверстницы - 3-летней Маши* - дочери хозяев.

Две малышки возились с игрушками и не докучали взрослым, пока те вели беседы на кухне. Ближе к вечеру гости собрались домой и благополучно уехали, а хозяева заметили, что с их 3-летней дочерью Машей что-то не так - девочка чувствовала слабость, ее тошнило. Испугавшись, родители стали осматривать комнату дочери и заметили, что одной из игрушек - «лизуна» - нет на месте. После расспросов родителей девочка призналась, что они с подружкой Настей на двоих съели эту химическую субстанцию. Перепуганные родители срочно вызвали скорую помощь и позвонили друзьям.

- Нарядом скорой медицинской помощи в больницу имени Н.Ф. Филатова были доставлены две 3-летние девочки. У обеих был предварительный диагноз отравление неизвестным химическим веществом. Детей было решено госпитализировать в отделение токсикологии, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает, ими занимаются врачи. Полиция проводит проверку.

*-имена изменены