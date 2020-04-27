Седокова обьявила войну Тодоренко и села на таблетки для похудения

Все началось с того, что в разговоре с Лаурой Джугелия телеведущая внезапно заявила, что женщины сами виноваты в том, что мужья поднимают на них руку. Позже Тодоренко попыталась оправдаться, но скандал уже разгорелся, и Регина поспешила публично признаться, что сказала это намеренно, пытаясь привлечь внимание общественности к проблеме.

Однако Седокова категорически не согласилась с Тодоренко, певица сама ведет собственное Youtube-шоу и постоянны трансляции в Instagram и обсуждает с поклонниками злободневные темы.

Одна из таких: как сохранить собственное здоровье и не набрать лишние килограммы, поскольку избыточный вес может стать серьезным фактором и привести к различным заболевания. Сама Седокова решила принимать специальные таблетки для похудения, чтобы отлично выглядеть в кадре, об этом она сообщила своим фанатам в Instagram, с гордостью показав содержимое своей аптечки.

Она посетовала, что карантин – это настоящее испытание для нее, все время тянет к холодильнику что-нибудь перекусить, но теперь Седокова решила жестко следить за собой и принимать необходимые лекарства и витамины.