2020-04-27T18:59:20+03:00
Общество

Штаб «ЕвроХима» регулярно взаимодействует с местными властями в борьбе с коронавирусом

Это позволяет отслеживать ситуацию в режиме реального времени, оперативно принимать решения и координировать работу волонтеров
Антон БАЛУЕВ
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Созданный компанией Андрея Мельниченко оперативный штаб на протяжении месяца проводит регулярные онлайн-конференции. В них участвуют директора предприятий «ЕвроХима», главы городов, где работают эти предприятия и представители региональных администраций. Возглавляет штаб генеральный директор компании Игорь Нечаев.

Тем самым компания контролирует все, что происходит сейчас во всех городах ее присутствия от Заполярья до Кавказа, и реагирует на возникающие проблемы и запросы с мест.

Например, в Котельниково Волгоградской области «ЕвроХим» купил и передал местной районной больнице десятки тысяч перчаток и масок, одноразовые халаты и фартуки, защитные экраны для лица, респираторы, костюмы, дезинфицирующие средства. В заполярном Ковдоре по просьбе районной администрации приобретён спецавтомобиль на базе КамАЗа, который будет чистить, мыть и дезинфицировать улицы города.

В Невинномысске Ставропольского края в медицинские и жилищно-коммунальные учреждения переданы 15 тысяч многоразовых защитных масок и по 1 тысяче закрытых очков и пар перчаток.

На предприятиях компании многие молодые специалисты примкнули к добровольческому движению. Они доставляют пенсионерам и инвалидам продуктовые наборы, предметы личной гигиены.

Ситуация из-за эпидемии коронавируса еще сложная, но взаимодействие бизнеса, власти и просто неравнодушных людей помогает снизить остроту проблемы.

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