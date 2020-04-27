2020-04-27T19:47:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Московским магазинам выписали более 500 штрафов за нарушение социальной дистанции

Но большинство торговых точек работают строго по новым правилам
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
С 11 апреля ревизоры составили уже 504 административных протокола на магазины-нарушителиС 11 апреля ревизоры составили уже 504 административных протокола на магазины-нарушителиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В столичных магазинах продолжаются проверки соблюдения социальной дистанции. Напомним, с 30 апреля новые правила действуют в Москве из-за коронавируса.

"В торговых залах должна размещаться информация для потребителей о необходимости соблюдения безопасной социальной дистанции в 1,5 - 2 метра, - ранее сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы. - Везде устанавливаются информационные стенды и транслируются аудио- и видеоролики, на полу обязательны специальные наклейки".

С 11 апреля ревизоры составили уже 504 административных протокола на магазины-нарушители. Общая сумма штрафов может составить от 37,52 миллионов до 105,2 миллионов рублей в зависимости от решения суда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра, руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Ограничения в торговых залах в первую очередь необходимы для социальной дистанции между покупателями и сотрудниками, - сказал Алексей Немерюк. - Защитные пластиковые экраны у касс, регулярная дезинфекция помещений, маски и перчатки у сотрудников - все это значительно снижает любые риски дальнейшего распространения инфекции".

По его словам, большинство торговых предприятий добросовестно выполняют санитарные требования.

"На сознательное поведение предпринимателей повлияли и постоянные проверки, - отметил министр. - Если в первую неделю ревизий ежедневно составлялось в среднем 80 протоколов, то сейчас их количество уменьшилось до 20 - 25. За прошедшую неделю было оформлено 153 протокола на нарушителей правил социального дистанцирования. Это в два раза меньше, чем с 13 по 19 апреля. Хотелось бы поблагодарить покупателей и предпринимателей с пониманием относящихся к противоэпидемическим требованиям".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сначала подумал, что просто переутомился»: врач рассказал, что чувствует человек, инфицированный коронавирусом
По словам Дмитрия Пташникова, в отделении которого не осталось здоровых сотрудников, врачи загодя начали принимать противовирусные. Но это не помогло
"Без бумажки твоя плазма никому не нужна": переболевшие коронавирусом москвичи рассказали, как непросто стать донором
Тесты на антитела к COVID-19 делают только в одном медцентре Москвы. Остальные - требуют полный пакет документов, который есть только у тех, кто лечился от коронавируса в больнице
Новости 24
Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации
Бизнес и волонтеры объединились для борьбы с COVID-19 в Московской области
В Подмосковье еще шесть больниц перепрофилируют для пациентов с коронавирусом
Столичные парки продолжают радовать горожан онлайн-развлечениями
Из-за коронавируса в Москве отложили запуск фонтанов
В Подмосковье оперативно восстановили обрывы электросетей, возникшие из-за ветра
Число жертв пожара в доме престарелых «Третий возраст» увеличилось
В Москве трое мигрантов на время самоизоляции обустроили мусорокамеру под жилье
Михаил Барщевский отметил соответствие региональных штрафов с полномочиями регионов
Директор Центра занятости расскажет о пособиях для безработных
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за штормовой погоды
В Московском зоопарке родились верблюжата Буря и Шторм
Синоптики предупредили о ненастной погоде в конце недели
В Москве в подъезде дома обнаружены тела двоих подростков
Москвичей предупредили, что мошенники могут прикидываться газовиками
Строительство тоннелей БКЛ в Москве завершено почти на 80%
Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей
Музей современного искусства «Гараж» признан лучшим музейным центром России