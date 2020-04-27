Московским магазинам выписали более 500 штрафов за нарушение социальной дистанции

В столичных магазинах продолжаются проверки соблюдения социальной дистанции. Напомним, с 30 апреля новые правила действуют в Москве из-за коронавируса.

"В торговых залах должна размещаться информация для потребителей о необходимости соблюдения безопасной социальной дистанции в 1,5 - 2 метра, - ранее сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы. - Везде устанавливаются информационные стенды и транслируются аудио- и видеоролики, на полу обязательны специальные наклейки".

С 11 апреля ревизоры составили уже 504 административных протокола на магазины-нарушители. Общая сумма штрафов может составить от 37,52 миллионов до 105,2 миллионов рублей в зависимости от решения суда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра, руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Ограничения в торговых залах в первую очередь необходимы для социальной дистанции между покупателями и сотрудниками, - сказал Алексей Немерюк. - Защитные пластиковые экраны у касс, регулярная дезинфекция помещений, маски и перчатки у сотрудников - все это значительно снижает любые риски дальнейшего распространения инфекции".

По его словам, большинство торговых предприятий добросовестно выполняют санитарные требования.

"На сознательное поведение предпринимателей повлияли и постоянные проверки, - отметил министр. - Если в первую неделю ревизий ежедневно составлялось в среднем 80 протоколов, то сейчас их количество уменьшилось до 20 - 25. За прошедшую неделю было оформлено 153 протокола на нарушителей правил социального дистанцирования. Это в два раза меньше, чем с 13 по 19 апреля. Хотелось бы поблагодарить покупателей и предпринимателей с пониманием относящихся к противоэпидемическим требованиям".