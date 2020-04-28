Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 28 апреля 2020: за сутки число заболевших вросло на 3075

Оперштаб опубликовал свежие данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 28 апреля 2020 года. За минувшие сутки инфекцию подтвердили еще у 3075 жителей Москвы. Стоит отметить, что рубеж в 3 тысячи заболевших за 24 часа российская столица перешла впервые за последнюю неделю - до этого шесть дней подряд показатели были ниже.

В Оперативном штабе Москвы по коронавирусу сообщают, что только 13% новых заболевших - это люди старше 65 лет.

«42,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% - от 46 до 65 лет, 8% - от 66 до 79 лет, еще 4,5% - старше 80 лет. Также 7% среди заболевших - дети», - заявили специалисты.

Сообщается, что под медицинским наблюдением сейчас находятся не только инфицированные, но и люди, которые близко контактировали с ними в последнее время.

- Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, - сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек - это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни.

На текущий момент от коронавируса в Москве вылечились 4130 человек.

За сутки скончались 44 пациента. Всего с начала эпидемии - уже 479.

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