«Считаем, что май будет тяжёлым»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в парке «Патриот» и «Крокус Экспо» развернут госпитали для больных коронавирусом

В Московской области продолжают наращивать мощности для лечения больных коронавирусной инфекцией. Последние недели в регионе продолжают открывать новые инфекционные отделения, в которые перепрофилированы корпуса действующих больниц. В нескольких ранее не использующихся объектах проведен капитальный ремонт - они также готовы к приему пациентов с COVID-2019.

Помимо этого, дополнительные госпитали появятся в парке «Патриот» и выставочном центре «Крокус Экспо». Их общая мощность - 3 тысяч коек. Об этом сегодня на совещании с врачами рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- Сейчас разворачиваем 2 больших госпиталя - в «Патриоте» и «Крокусе», каждый на 1,5 тысячи коек, - сообщил губернатор. - Там будет и кислород, и ИВЛ (искусственная вентиляция легких, - Авт.) - вся инфраструктура. Делаем все необходимое и для пациентов с лёгкой формой заболевания. Считаем, что май будет тяжёлым, поэтому стараемся максимально готовить койки. Наша задача - как можно больше провести заболевших через КТ (компьютерную томографию, - Авт.), прежде чем госпитализировать.

Минздрав Московской области продолжает привлекать врачей и закупать новые аппараты ИВЛ, оснащая ими больницы. Также в Подмосковье создали резерв масок, респираторов, защитных костюмов, перчаток и необходимых лекарств.

- Когда мы начинали работу, у нас уходило 7-8 тысяч, а сейчас уже 20 тысяч костюмов в сутки, - рассказал Андрей Воробьев. - Все необходимые лекарства у нас есть.

Около 1,4 тысячи медиков из 34 больниц, задействованные в работе с коронавирусными пациентами, сейчас проживают в гостиницах и санаториях Московской области. Им предоставили бесплатное проживание, питание и проезд. В ближайшее время будет решен вопрос с размещением в общей сложности для более чем 4 тысяч медработников.

- Хотим сказать вам огромное спасибо за заботу, - обратилась к Андрею Воробьёву медсестра Егорьевской ЦРБ Ольга Иванова. - Сейчас все мобилизовались, стараются нам помочь. Нам представили хорошие гостиницы, создали комфортные условия, организовали питание. Без семей тяжело, но скоро все закончится и мы поедем домой.

Ранее уже сообщалось, что бюджет Московской области выделил 2,2 млрд рублей на доплаты специалистам, работающим с больными COVID-19 - врачам, медсестрам, санитарам, фельдшерам, водителям скорой, поварам, администраторам.

Также сегодня Андрей Воробьёв выступил с обращением к жителям Московской области. Видео опубликовано на странице губернатора в Instagram.

«Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники».

Андрей Воробьёв отметил, что дополнительно в работу введены шесть медицинских центров. Два из них открылись сегодня.

«Расслабляться не имеем права. Поэтому мы решили удвоить число коек, задействовать все резервы. Где-то это совсем новые лечебные корпуса, где-то перепрофилируемся существующие. Это важно делать, потому что каждый день мы госпитализируем сотни людей».