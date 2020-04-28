2020-04-28T11:27:14+03:00
Общество

«Считаем, что май будет тяжёлым»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в парке «Патриот» и «Крокус Экспо» развернут госпитали для больных коронавирусом

Каждый из госпиталей будет рассчитан на 1,5 тысяч коек
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Московской области продолжают наращивать мощности для лечения больных коронавирусной инфекцией. Последние недели в регионе продолжают открывать новые инфекционные отделения, в которые перепрофилированы корпуса действующих больниц. В нескольких ранее не использующихся объектах проведен капитальный ремонт - они также готовы к приему пациентов с COVID-2019.

Помимо этого, дополнительные госпитали появятся в парке «Патриот» и выставочном центре «Крокус Экспо». Их общая мощность - 3 тысяч коек. Об этом сегодня на совещании с врачами рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- Сейчас разворачиваем 2 больших госпиталя - в «Патриоте» и «Крокусе», каждый на 1,5 тысячи коек, - сообщил губернатор. - Там будет и кислород, и ИВЛ (искусственная вентиляция легких, - Авт.) - вся инфраструктура. Делаем все необходимое и для пациентов с лёгкой формой заболевания. Считаем, что май будет тяжёлым, поэтому стараемся максимально готовить койки. Наша задача - как можно больше провести заболевших через КТ (компьютерную томографию, - Авт.), прежде чем госпитализировать.

Минздрав Московской области продолжает привлекать врачей и закупать новые аппараты ИВЛ, оснащая ими больницы. Также в Подмосковье создали резерв масок, респираторов, защитных костюмов, перчаток и необходимых лекарств.

- Когда мы начинали работу, у нас уходило 7-8 тысяч, а сейчас уже 20 тысяч костюмов в сутки, - рассказал Андрей Воробьев. - Все необходимые лекарства у нас есть.

Около 1,4 тысячи медиков из 34 больниц, задействованные в работе с коронавирусными пациентами, сейчас проживают в гостиницах и санаториях Московской области. Им предоставили бесплатное проживание, питание и проезд. В ближайшее время будет решен вопрос с размещением в общей сложности для более чем 4 тысяч медработников.

- Хотим сказать вам огромное спасибо за заботу, - обратилась к Андрею Воробьёву медсестра Егорьевской ЦРБ Ольга Иванова. - Сейчас все мобилизовались, стараются нам помочь. Нам представили хорошие гостиницы, создали комфортные условия, организовали питание. Без семей тяжело, но скоро все закончится и мы поедем домой.

Ранее уже сообщалось, что бюджет Московской области выделил 2,2 млрд рублей на доплаты специалистам, работающим с больными COVID-19 - врачам, медсестрам, санитарам, фельдшерам, водителям скорой, поварам, администраторам.

Также сегодня Андрей Воробьёв выступил с обращением к жителям Московской области. Видео опубликовано на странице губернатора в Instagram.

«Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники».

Андрей Воробьёв отметил, что дополнительно в работу введены шесть медицинских центров. Два из них открылись сегодня.

«Расслабляться не имеем права. Поэтому мы решили удвоить число коек, задействовать все резервы. Где-то это совсем новые лечебные корпуса, где-то перепрофилируемся существующие. Это важно делать, потому что каждый день мы госпитализируем сотни людей».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посадка баклажан в марте 2021 по лунному календарю
Семена баклажанов на рассаду дачники традиционно высевают во второй половине февраля, а некоторые и того раньше. Однако эти сроки подходят не всем сортам, скороспелые лучше сеять в марте. Какие же благоприятные дни по лунному календарю для посадки баклажа
Новости 24
Синоптики: майские праздники в Москве будут прохладными и дождливыми
Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации
Бизнес и волонтеры объединились для борьбы с COVID-19 в Московской области
В Подмосковье еще шесть больниц перепрофилируют для пациентов с коронавирусом
Столичные парки продолжают радовать горожан онлайн-развлечениями
Из-за коронавируса в Москве отложили запуск фонтанов
В Подмосковье оперативно восстановили обрывы электросетей, возникшие из-за ветра
Число жертв пожара в доме престарелых «Третий возраст» увеличилось
В Москве трое мигрантов на время самоизоляции обустроили мусорокамеру под жилье
Михаил Барщевский отметил соответствие региональных штрафов с полномочиями регионов
Директор Центра занятости расскажет о пособиях для безработных
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за штормовой погоды
В Московском зоопарке родились верблюжата Буря и Шторм
Синоптики предупредили о ненастной погоде в конце недели
В Москве в подъезде дома обнаружены тела двоих подростков
Москвичей предупредили, что мошенники могут прикидываться газовиками
Строительство тоннелей БКЛ в Москве завершено почти на 80%
Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей
Музей современного искусства «Гараж» признан лучшим музейным центром России