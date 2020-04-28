2020-04-28T13:48:13+03:00
Здоровье

«Если доживете до 6 мая, может быть, возьмем вас в отделение»: москвичка рассказала о сложностях лечения рака

Пациентке из Владимирской области смогли помочь только в Подмосковье
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Москвичка Марина Волкова несколько дней пыталась добиться помощи врачей для своей 54-летней мамы Нины Волковой, которая живет во Владимирской области.Москвичка Марина Волкова несколько дней пыталась добиться помощи врачей для своей 54-летней мамы Нины Волковой, которая живет во Владимирской области.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В соцсетях появляется довольно много постов о том, как люди борются с коронавирусом. Сейчас это проблема номер один, поэтому помощь врачей, внимание, бюджетные средства – все брошено на борьбу с эпидемией. Однако те, кто справляются с другими болезнями, тоже нуждаются в медицинской помощи.

ОТКАЗАЛИ В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Москвичка Марина Волкова несколько дней пыталась добиться помощи врачей для своей 54-летней мамы Нины Волковой, которая живет во Владимирской области.

«В данный момент моя мама лежит на диване и... умирает. В прямом смысле этого слова. И не от знаменитого на весь мир коронавируса. Хотя в минуты отчаяния я думаю, что так было бы лучше, хотя бы знаешь, что происходит. Мама умирает от агрессивного заболевания – острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Она нуждается в срочной госпитализации в профильную клинику, чтобы начать противорецидивную терапию. Но нам везде отказано в госпитализации», - написала в соцсетях Марина Волкова.

«КП» связалась с Мариной Волковой. В больнице ее маме сказали: «Отправляйтесь домой. Если доживете до 6 мая, может быть, возьмем вас в отделение».

- Мама болеет уже 2,5 года. Были госпитализации, когда становилось легче, она продолжала лечение дома. И вот несколько недель назад снова рецидив. У мамы поднялась температура до 39-40 градусов, причем у нее два отрицательных теста на коронавирус. Так как во Владимирской области оказать помощь маме не могут, то ей выписали направление в Королев. На «скорой» маму доставили в подмосковную больницу, но тут нас не приняли. Врач сказал: «У нас карантин», - рассказала «КП» Марина Волкова.

В онкодиспасере Королевской городской больницы ей выдали направление в хоспис со словами: «На всякий случай. Это единственное, чем мы можем вам помочь».

В онкодиспасере Королевской городской больницы ей выдали направление в хоспис Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В онкодиспасере Королевской городской больницы ей выдали направление в хосписФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«УЖЕ ЗАПИСАЛИ НА КТ И БЕРУТ В БОЛЬНИЦУ ПОДОЛЬСКА»

- Мы понимали, что, если мы сейчас забираем маму из машины «скорой помощи» в свою машину и везем условно на дачу в Сергиев Посад, то мы снимаем ответственность с врачей «скорой помощи», которые привезли ее в Королев из Владимирской области, и я фактически беру на себя ответственность за здоровье мамы, - говорит Марина Волкова.

Еще несколько часов были разговоры по телефону с разными врачами – все сказали, что это не коронавирус, другой случай и мест нет. Причина – карантин. Марине ничего не оставалось, как посадить маму в машину и отвезти на дачу в Сергиев Посад. А сама она стала звонить во все инстанции, написала в Фейсбуке большой пост «крик души».

- Мне стали писать люди, которые оказались в подобных ситуациях и не знают, что делать. Информация дошла до юристов, до частных клиник, которые были готовы принять маму за большие деньги. Мне даже позвонили из администрации города Королев и заместитель врача той самой больницы. Обещают лекарства для мамы. Нас уже записали на компьютерную томографию легких в Королеве и уже есть соглашение о госпитализации в гематологическое отделение в Подольске. И я хочу напомнить, что в это непростое время помощь врачей нужна не только больным с коронавирусом, но и другим людям, - говорит Марина Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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