2020-04-28T15:48:55+03:00
Общество

В апреле мерзли – в мае согреемся: в Москве скоро потеплеет до +23 градусов!

Сначала, правда, нас ждет штормовой ветер и рекордно низкое атмосферное давление. Зато прогнозом на майские праздники синоптики радуют
Юлия СМИРНОВА
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Потепление, скорее всего, будет скоротечнымПотепление, скорее всего, будет скоротечнымФото: Михаил ФРОЛОВ
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Апрель в Москве аномально холодный – впервые за 15 лет. Хотя аномалия условная, средняя температура месяца всего на 0,6 градуса ниже климатической нормы. Но в эпоху глобального потепления и это редкость.

Завершится апрель тоже необычной погодой. В среду, 29 апреля, через Московскую область пройдет циклон, и атмосферное давление будет экстремально низким, предупреждают в столичном метеобюро. Рекорд для этого дня 733,7 мм рт.ст. , в среду давление будет именно таким или чуть выше.

Тот же ненастный циклон с Балтийского моря принесет штормовой ветер (в среду он будет свистеть с порывами до 20 метров в секунду) и дожди. В Гидрометцентре России считают, что дожди будут умеренными, ничего экстраординарного. А вот синоптики центра “Фобос” прогнозируют сильные ливни, 15 – 20 мм осадков за сутки – половина месячной нормы!

В любом случае, уже в четверг погода наладится, хотя и будет прохладно. В четверг, 30 апреля, и в пятницу, 1 мая, днем +7...+12 градусов. В основном сухо, лишь местами возможны небольшие дожди. В субботу, 2 мая, потеплеет до +16.

А дальше – самый приятный сюрприз: 3 мая солнце разогреет воздух до +21 градуса, 4 мая даже до +23! Таким прогнозом радуют в Гидрометцентре России.

- Потепление, скорее всего, будет скоротечным, так как связано со сменой воздушных масс, - возвращает к реальности главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Это надо учитывать, если собираетесь на все майские праздники на дачу. Погода будет всякая: и почти летняя солнечная, и более прохладная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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