Загнанный в уголь

История о том, как олигарх Дмитрий Босов «нелюбезно» обошелся со своими многолетними бизнес-партнерами, сейчас на слуху у многих. Напомним, 52-летний владелец крупных угольных компаний по версии Forbes входит в сотню богатейших людей России с состоянием 1,1 млрд долларов. Основные активы Босова - «Сибантрацит» и «ВостокУголь», добывающие полезные ископаемые в Сибири и на Дальнем Востоке. И вдруг на днях Босов стремительно уволил со всех постов в этих компаниях своего партнера Александра Исаева, который, к слову, владеет 50% акций «ВостокУгля». И не просто уволил: пресс-службы компаний распространили сообщение, что Исаев снят за «злоупотребления и хищения». Обвинения громкие. Но при этом доказательств по «хищениям» никто не предоставил и речи о возбуждении уголовного дела не идет. «Скорее всего, данная ситуация является корпоративным спором бизнес-партнеров», - пишут «Ведомости».

Впрочем, в последние годы с именем Дмитрия Босова связано немало сомнительных историй.

С помпой заявленный угольный проект бизнесмена Дмитрия Босова на Таймыре, судя по всему, оказался пшиком. Фото: РИА Новости

ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР

Несколько лет назад бизнесмен с помпой афишировал будущий мегапроект - добычу угля на Таймыре. Его оператором стала «дочка» «ВостокУгля» Арктическая горная компания. Структуры Босова вошли на полуостров в 2014-м и должны были заняться разработкой Нижнелемберовского (запасы оцениваются в 67 млн тонн) и Малолемберовского месторождений (2 млн тонн).

Как сообщает РБК, планировалось, что промышленно добывать угол компания начнет уже в 2019 году. В 2017-м Босов заявил, что уже к 2022 году его компания будет добывать на Таймыре до 30 млн тонн угля в год и что для транспортировки топлива построит два глубоководных порта. Позже грандиозные планы были существенно скорректированы: не 30 млн тонн в год, а 19 млн, и не к 2022 году, а к 2024-му. Впрочем, когда наступил год 2019-й добычу угля компания так и не запустила.

При этом эксперты Минприроды РФ указывали, что реально Арктическая горная компания сможет добывать на Таймыре к 2024 году лишь что-то около 1 млн тонн. Как-то это не слишком похоже на заявленные самим Дмитрием Босовым цифры, не правда ли?

И вот еще что интересно. Еще в 2016 году на месторождениях АГК прошла прокурорская проверка, после которой Росприроднадзор обвинил компанию в самовольной добыче антрацита без проектной документации и заявил сумму ущерба: 2,1 млрд рублей. АГК пыталась доказать в суде, что проверка была незаконной, но суд этот иск отклонил.

А затем дошло и до уголовных дел. «Управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства Арктической горной компании из-за незаконной добычи и продажи угля на Таймыре», - сообщил Forbes.

«Сибантрацит» Дмитрия Босова предложил правительству заключить концессию на строительство второго Северомуйского тоннеля. Фото: Николай Кузнецов/ТАСС

СОВПАДЕНИЕ ИЛИ СТРАТЕГИЯ?

В общем, с прожектом что-то явно не так. А сейчас мы и вовсе наблюдаем стремительное бегство «ВостокУгля». Как пишет «Коммерсант», компания «переоценила свои силы и решила избавиться от проекта». В начале года Дмитрий Босов выставил свой угольный бизнес на Таймыре на продажу - предложил его «Росатому».

На фоне этого Босов обратился с весьма экстравагантными предложениями к руководству страны. Как пишет РБК, «Сибантрацит» Дмитрия Босова предложил правительству заключить концессию на строительство второго Северомуйского тоннеля (это отрезок БАМ, - Авт.). Компания инвестирует 60 млрд руб., но, чтобы покрыть ей все затраты на проект, РЖД вернет 150 млрд руб». До этого Босов просил Президента России «предоставить «Сибантрациту» право первоочередного провоза 50 млн т угля в год по БАМу и Транссибу на 25 лет в обмен на инвестиции в строительство Северомуйского тоннеля». Естественно, такие предложения вызвали бурю возмущения у других крупных компаний, которые гонят по БАМу большие грузы и платят за это серьезные деньги. И вдруг кто-то ни с того, ни сего получит преференции?!

При этом усиливаются слухи о том, что Босов собирается распродать свои российские активы и перебраться за границу. Иначе как можно объяснить экстренное желание избавиться от таймырских активов и сделку по продаже 20% компании «Сибантрацит» бизнесмену Сергею Глинке? Ранее Forbes сообщал, что Босов привлекает 1 млрд долларов в свой угольный бизнес в Индонезии.

На данный момент это ведь просто факты: Дмитрий Босов развивает свои бизнес-проекты за границей. Возможно, туда как раз вливаются деньги, заработанные на полезных ископаемых в России. В то время мы видим, как его внутрироссийские предприятия распродаются. Совпадение? Или все-таки стратегия?

P.S. Тем временем бизнесмен Александр Исаев (уволенный из «Сибантрацита» и «ВостокУгля»), подал в Арбитражный суд иск к компаниям группы «Аллтек», принадлежащих Босову. Иск - о защите деловой репутации и взыскании морального вреда. Так что для Дмитрия Босова все, похоже, только начинается.