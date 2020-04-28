2020-04-28T17:59:17+03:00
Экономика

Российский союз правообладателей потребовал от сети электроники DNS уплаты законного сбора

Сумма претензий РСП к двум владивостокским магазинам - 242 млн. рублей
Михаил КОСОВ
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Судебное разбирательство по иску намечено на 28 и 29 апреля в Арбитражном суде Приморья. В чем проблема? В том, что по распоряжению правительства с 2010 года всё, что может воспроизводить аудио-видео, при продаже облагается так называемым «налогом на болванки». То есть, проигрыватели, диктофоны, телефоны, телевизоры, компьютеры, даже смарт-часы.

Этот налог, размер которого составляет 1% от стоимости товара, поступает в РСП и направляется в качестве авторского вознаграждения правообладателям. Если судить по отчетности Союза правообладателей за 2018 год, владельцам авторских и смежных прав выплачено 2,9 млрд. рублей.

Сейчас из-за карантина у большинства артистов эти поступления от Союза являются единственным источником дохода. Возникает логичный вопрос: а разве бизнес не страдает от пандемии? Тем более, что сумма, которую требует РСП в это непростое время выглядит просто заоблачной применительно к двум дальневосточным магазинам.

Чтобы не возникало противоречивых впечатлений, здесь уместно будет дать справку об ответчике. Оба магазина – «Атлас» и «Агат» - принадлежат сети по торговле электроникой и бытовой техникой DNS. У нее по стране – больше 2 тысяч магазинов, а по выручке она входит в тройку лидеров этого сегмента российского рынка. Кстати, 20 марта правительственная комиссия включила DNS в список системообразующих компаний, которые в случае финансовых проблем в условиях пандемии коронавируса могут получить господдержку - льготные кредиты и госгарантии.

По имеющейся информации, ежегодный доход, который DNS получает только от одного магазина «Агат», превышает 8,5 млрд. рублей. А совладельцы DNS Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов являются долларовыми мультимиллионерами: по данным Форбс, их состояния по итогам 2018 года оценивались в 380 млн. и 340 млн. долларов соответственно..

Как сообщили в РСП, судебные иски не направлены на то, чтобы нанести компании ущерб. Они отражают стремление Союза выстроить с ней юридически грамотные взаимоотношения – строго в рамках закона. А это происходит не в первый раз.

В прошлом году РСП потребовал от DNS 77 млн. рублей сбора в пользу правообладателей за 2016–2018 годы. До этого Союз несколько лет пытался решить проблему в досудебном порядке. В конце концов было заключено мировое соглашение: до конца августа 2020 года DNS выплачивает 65 млн. рублей (сумма основного долга без процентов).С конца декабря DNS выплачивает эту сумму ежемесячно равными долями. По состоянию на 31.03 выплачено РСП чуть больше 26 млн. рублей.

В Союзе также отметили, что после заключения этого мирового соглашения позиция DNS сводится к тому, чтобы все требования к ней рассматривать только через их закрепление в судебных решениях. Как прокомментировал в соцсети глава DNS Дмитрий Алексеев, «мы много с чем не согласны, поэтому периодически судимся, чтобы расставить точки над «i» в разных вопросах. Это производственный процесс. Мы не согласны — идем в суд и решаем. Да? Да. Нет? Нет. Как положено».

А что же сумма? Оказывается, были в истории разбирательств с авторскими правами иски и крупнее, причем, к компаниям, уступающим по размеру DNS.

С 2011 года Российский Союз правообладателей взыскал через суд миллиарды рублей задолженности по выплате авторского вознаграждения. В лидерах по выплатам – «М-Фактор» (398,04 млн. рублей) и «Дидиес» (362,88 млн. рублей). Десятки должников должны выплатить по решению суда от 80 до 250 млн. рублей. Так что никакой сенсации. Обычное дело.

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