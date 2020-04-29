Андрей Воробьёв: Скорая помощь испытывает запредельную нагрузку

У заведующей подстанции скорой медицинской помощи Пушкино Нины Озеровой немного уставший вид. Но она все равно старается улыбаться. «Потом отоспимся», - так сейчас отмахиваются от обывательских расспросов многие медики.

- Конечно, нагрузки выросли колоссально. Народ уходит со смен измотанным. Но никто не бежит. Все остаются на своих местах…

Самые главные люди сейчас в России - медики. Врачи, медсестры, фельдшеры и водители скорых. За последние недели нагрузки у них выросли в разы. Когда губернатор Андрей Воробьёв говорит, что врачи сейчас «как на передовой», борются за жизни больных коронавирусом, - так оно и есть, без всяких преувеличений.

В Подмосковье сейчас активно формируют новые, дополнительные бригады скорой и неотложной помощи. Для усиления нужны и новые машины, оборудованные медтехникой.

16 ПЕРВЫХ МАШИН

Вчера министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров передал Подмосковью 16 новых реанимобилей. Это первая часть поставки. Министр отметил символичность момента - 28 апреля считается днем рождения скорой помощи в России. Именно в этот день 122 года назад, в 1898-м, в Москве за больными выехали две медицинские повозки, запряженные лошадьми.

- В Московскую область всего будет поставлено 23 автомобиля, - отметил Денис Мантуров. - Большинство автомобилей оснащено российским медицинским оборудованием - аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, ингаляторы, электрокардиографы. Президент дал поручение, и мы с Минздравом РФ оперативно определяем производителей и регионы, куда и какие автомобили будут поставляться в этот сложный период эпидемии коронавируса.

700 КМ В СУТКИ…

- Эти автомобили отправились на 14 подстанций в разных муниципалитетах, - сказал Андрей Воробьёв. - Сегодня скорая помощь испытывает запредельную нагрузку. Реанимобили, оснащенные всем необходимым оборудованием, на вес золота. С первого дня эпидемии президент, правительство помогают каждому региону страны. И для Московской области сегодня эта поддержка очень важна.

Андрей Воробьёв привел сухую статистику: в обычное, мирное, так сказать, время среднестатистическая бригада скорой помощи проезжала за смену около 150 километров. А теперь, в самые тяжелые дни, - до 700 км!

- Это связано с маршрутизацией, когда заканчиваются койки в одном городе, ты вынужден ехать в другой, чтобы оформить пациента, - объяснил Андрей Воробьёв. - Поэтому новые машины - новые возможности. Мы сейчас привлекаем врачей, фельдшеров и водителей. Мы понимаем, что они каждый день рискуют жизнью.

Губернатор отметил, что медики и водители скорых полностью обеспечены средствами защиты. В Подмосковье создан резерв по маскам, спецкостюмам, перчаткам и лекарствам.

Кроме того, в ближайшее время начнут поступать новые машины неотложной помощи - региональное правительство закупит еще 200 новых машин. Напомним, по существующему порядку все звонки, проступающие через экстренный номер 112, отрабатываются и распределяются между разными службами. Если жизни пациента нет угрозы, выезжает неотложная помощь, если ситуация требует экстренных мер - скорая.

Наращивают в регионе и количество инфекционных коек. Уже проведено переоборудование стационаров во многих муниципалитетах. Дополнительно в парке «Патриот» и выставочном центре «Крокус Экспо» планируется развернуть 3 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19.

Губернатор поблагодарил медиков и водителей за самоотдачу: «Спасибо вам большое! Сейчас необходимо максимальное внимание жителям, особенно старшему поколению. Я думаю, что следующие 2 - 3 недели мы еще будем в таком напряженном режиме работать. Праздники будут позже, и Победу еще отметим как надо. Еще раз слова искренней благодарности и, пожалуйста, берегите себя».

Машины оснащены всем необходимым для экстренной помощи оборудованием. Фото: Антон Чернов.

ВАЖНО

«Спасибо, настоящие мужики!»

«Мы продолжаем набирать персонал в скорую, - отметил Андрей Воробьёв. - Поверьте, сейчас это очень непросто. Ищем и врачей, и водителей. Многие водители «Мострансавто» уже сели на скорые. (То есть шоферы пассажирских автобусов временно переходят на новый фронт работ. Добровольно! - Авт.) Спасибо им, они настоящие мужики. Это опасная работа, вызывает искреннее уважение, что они осознанно берут на себя такой риск».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Режим самоизоляции продлят и на майские праздники

На неделе Андрей Воробьёв выступил с обращением к жителям Московской области. Рассказал о текущем положении и о том, как область будет жить в ближайшие дни.

«Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших превысило 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей СУЛЬДИН, заведующий подстанцией г. о. Люберцы:

- Сейчас эта помощь очень актуальна, она требуется для госпитализации тяжелых пациентов. Этот автомобиль предназначен для того, чтобы при транспортировке использовать ИВЛ, обеспечивать подачу кислорода. Здесь есть и дефибриллятор с функцией кардиостимуляции, и оксиметрия, которая определяет насыщение крови кислородом. В машине есть все необходимое. Надеюсь, что это поможет нам спасти не одну жизнь.