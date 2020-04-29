2020-04-29T10:50:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 29 апреля 2020: 2220 заболевших за сутки

Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 29 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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За последние сутки в Москве выявили 2220 заболевших коронавирусом. Такие данные опубликовал оперштаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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