Пропуск на выход из дома в Москве во время карантина в мае 2020 вводить не планируют

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 апреля подписал указ, продлевающий режим самоизоляции и режим цифровых пропусков до 11 мая нынешнего года. Ранее, напомним, он действовал до четверга, 30 апреля. Собянин рассказывал, что всего за неделю число положительных тестов на COVID-2019 выросло на 70% - с 26 тысяч до 48. В общей сложности госпитализированы уже более 17 тысяч человек. Всего с начала эпидемии число заболевших превысило 50 тысяч.

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве зафиксировали 67 летальных случаев. Причем здесь наблюдается рост: так, днем ранее скончалось 44 человека, а еще за сутки до этого 31.

Выступая на совещании Владимира Путина с главами регионов мэр Москвы заявил, что считает продление нерабочих дней до 11 мая включительно правильной мерой. Таким образом, в российской столице еще как минимум почти две недели будет действовать режим самоизоляции, выезды или выходы далее, чем на 100 метров от дома - только по цифровым пропускам. Как. Впрочем, и было после 22 апреля. Однако вводить пропуска для любого выхода за пределы своей квартиры, столичные власти пока не собираются.

Напомним, без пропуска сейчас на территории Москвы можно выйти в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или выгулять домашнего питомца.