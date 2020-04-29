Большой бизнес активно помогает властям регионов бороться с коронавирусом

Как победить коронавирус, который вызвал самую мощную мировую эпидемию в современной истории? Только всем миром. Тем более не удивительно, что в первых рядах борцов с пандемией выступают промышленные гиганты, которые традиционно несут на себе существенную часть социальной ответственности в городах своего присутствия. Например, оперативный штаб минерально-химической компании «ЕвроХим» наладил постоянное сотрудничество с местными органами власти и общественностью, что позволяет решать проблемы в борьбе с эпидемией и координировать совместную работу. Вот уже больше месяца генеральный директор компании Игорь Нечаев проводит регулярные онлайн-совещания с главами муниципалитетов и представителями региональных администраций тех краев и областей, где работают предприятия «ЕвроХима».

Тем самым компания Андрея Мельниченко держит на контроле все, что связано с эпидемией, и оперативно откликается на просьбы о помощи со стороны глав городских и районных администраций. Сейчас, когда в небольших городах приостановлена деятельность многих организаций, учреждений и малого бизнеса, материальное положение местных жителей заметно ухудшилось, «ЕвроХим» идет навстречу пожеланиям муниципалитетов о поддержке таких граждан.

Так, в городе Ковдор, что в Мурманской области по просьбе районных властей приобретен специальный автомобиль на базе КамАЗа, который будет чистить, мыть и дезинфицировать улицы города.

В Котельниково (Волгоградская область) «ЕвроХим» откликнулся на просьбу местных медиков - купил и передал районной больнице десятки тысяч перчаток и масок, одноразовые халаты и фартуки, защитные экраны для лица, респираторы, костюмы, дезинфицирующие средства.

В Невинномысске Ставропольского края по просьбе главы города в медицинские и жилищно-коммунальные учреждения переданы 15 тысяч многоразовых защитных масок и по 1 тысяче закрытых очков и пар перчаток.

В городе Белореченск Краснодарского края оказавшимся в сложной ситуации местным многодетным семьям, одиноким и безработным белореченцам компания силами волонтеров начинает доставку 2400 бесплатных продуктовых наборов.

Как вы уже поняли, оперативный штаб «ЕвроХима» поддерживает контакты не только с местными властями, но и с общественными организациями и активистами в регионах. Так, штаб наладил взаимодействие волонтеров предприятий компании, объединившихся в добровольческом движении #МыВместеЕвроХим с участниками Всероссийской акции взаимопомощи, одним из организаторов которой является Общероссийский народный фронт (ОНФ). Теперь активисты совместно работают, оказывая поддержку пожилым, маломобильным гражданам и медицинским учреждениям.

Ситуация из-за эпидемии коронавируса еще сложная, но взаимодействие бизнеса, власти и общественности, как это практикуется в компании «ЕвроХим», позволяет оперативно и эффективно решать все возникающие задачи.