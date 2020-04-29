В подмосковной Рузе к 9 мая откроют новый музейный комплекс Зои Космодемьянской

В нынешнем году Россия отметит 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. Хотя из-за эпидемии коронавируса пришлось перенести парад на Красной площади, который стал для многих поколений символом праздника, и шествие «Бессмертного полка», но дата 9 мая - святое. В этот день в подмосковном городском округе Руза откроется новый музейный комплекс Зои Космодемьянской.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил, как завершаются последние работы, - у деревни Петрищево. Это одно из самых знаковых мест войны. Здесь 29 ноября 1941-го была казнена 18-летняя партизанка Зоя Космодемьянская. Немцы пытали девушку несколько часов, но своих Зоя не выдала. Уже с петлей на шее кричала, призывая немецких солдат сдаваться в плен… Для многих Зоя стала символом самопожертвования.

Строительство нового музейного комплекса началось в мае 2019 года. Андрей Воробьёв дал проекту старт вместе с министром культуры РФ (на тот момент) Владимиром Мединским и замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимиром Алексеевым.

Сейчас здесь идет благоустройство территории, красят фасады, завершают внутреннюю отделку помещений, в уже готовые залы завозят музейный реквизит.

Экспозиция состоит из 7 залов. Здесь будут выставлены личные вещи Зои Космодемьянской и её брата Александра - 19-летний командир батареи, гвардии старший лейтенант был смертельно ранен в бою за Кенигсберг в апреле 1945-го, всего за три недели до капитуляции Германии. В музее можно увидеть учебники, по которым учились будущие герои, любимые книги, рисунки, вышивки. Одни из самых тяжелых экспонатов - подлинники фотографий, сделанных фашистами во время казни девушки и после. Сохранилась скамья из дома крестьянки Прасковьи Кулик, где Зоя провела ночь перед казнью.

Другие залы и редкие экспонаты рассказывают о жизни Подмосковья и столицы в довоенные годы, а также о самых жестоких боях битвы за Москву.

Одна из самых важных частей музея - зал «Бессмертного полка», в котором собрана большая видеотека.

«На панорамном мультимедийном экране можно будет увидеть портреты участников войны, которые несут их родственники. Каждый посетитель музея сможет отсканировать снимок своего героя и рассказать о родных, прошедших войну или трудившихся в тылу ради Победы, - говорится в сообщении пресс-службы Правительства Московской области. - В Подмосковье с января по март проходила акция «ПроГероя». Все желающие могли записать аудио-историю о подвигах Героев в стационарных мини-студиях на базе библиотек и музеев. Было организовано 670 таких точек, собрано около 4 тысяч видео. Ролики будут транслироваться в музее».