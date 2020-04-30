2020-04-30T13:58:14+03:00
Общество

Откуда взялись пробки в самоизолировавшейся Москве

Заторы связаны с ремонтом двух участков ТТК
Анастасия ВАРДАНЯН
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Автомобилисты удивляются, в Москву, где каждый автомобиль для движения должен иметь цифровой пропуск, вернулись пробки.Автомобилисты удивляются, в Москву, где каждый автомобиль для движения должен иметь цифровой пропуск, вернулись пробки.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Автомобилисты удивляются, в Москву, где каждый автомобиль для движения должен иметь цифровой пропуск, вернулись пробки.

- Как в былые докарантинные времена простоял на "трешке" 20 минут. Привет, пробочки, мы скучали, - рассказал москвич Олег Володин.

Но по факту затор пробкой можно назвать лишь условно. По данным столичного Центра организации движения, пробки за последнюю неделю едва дотягивают до одного балла. Но кое-где движение все-таки затруднено.

- На двух участках ТТК ведутся работы по замене дорожного полотна. Это отражается на движении автомобилей. Но говорить о серьёзных заторах не приходится. Машины, хоть и медленно, но едут - рассказал "Комсомольской правде " Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД.

Мы публикуем данные об участках, на которых сейчас из-за ремонта затруднено движение. Их два.

Первый: по внешней стороне ТТК в районе улицы Беговой. В правой полосе ведутся работы по обслуживанию инфраструктуры.

Фото: ЦОДД

Фото: ЦОДД

Фото: ЦОДД

Фото: ЦОДД

Второй: на внутренней стороне ТТК, в Гагаринском тоннеле. В левой полосе ведутся дорожные работы.

Фото: ЦОДД

Фото: ЦОДД

Фото: ЦОДД

Фото: ЦОДД

Напомним, до 11 мая для движения по Москве на любом виде транспорта необходим цифровой пропуск. Оформление на сайте мэрии займёт всего пару минут.

Как работают блокпосты ДПС на съездах с МКАД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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