Откуда взялись пробки в самоизолировавшейся Москве

Автомобилисты удивляются, в Москву, где каждый автомобиль для движения должен иметь цифровой пропуск, вернулись пробки.

- Как в былые докарантинные времена простоял на "трешке" 20 минут. Привет, пробочки, мы скучали, - рассказал москвич Олег Володин.

Но по факту затор пробкой можно назвать лишь условно. По данным столичного Центра организации движения, пробки за последнюю неделю едва дотягивают до одного балла. Но кое-где движение все-таки затруднено.

- На двух участках ТТК ведутся работы по замене дорожного полотна. Это отражается на движении автомобилей. Но говорить о серьёзных заторах не приходится. Машины, хоть и медленно, но едут - рассказал "Комсомольской правде " Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД.

Мы публикуем данные об участках, на которых сейчас из-за ремонта затруднено движение. Их два.

Первый: по внешней стороне ТТК в районе улицы Беговой. В правой полосе ведутся работы по обслуживанию инфраструктуры.

Фото: ЦОДД

Фото: ЦОДД

Второй: на внутренней стороне ТТК, в Гагаринском тоннеле. В левой полосе ведутся дорожные работы.

Фото: ЦОДД

Фото: ЦОДД

Напомним, до 11 мая для движения по Москве на любом виде транспорта необходим цифровой пропуск. Оформление на сайте мэрии займёт всего пару минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/772765" frameborder="0"></iframe> Как работают блокпосты ДПС на съездах с МКАД.

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