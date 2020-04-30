2020-04-30T17:45:52+03:00
Общество

Как правильно выбрать велосипед для города

Советы врача-остеопата Сергея Стеканова
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С наступлением велосезона на улицах все чаще можно увидеть людей на велосипедах. Многие клиенты спрашивают: «Как правильно выбрать подходящий велосипед?»

Распространено мнение, что горные велосипеды — самые универсальные. В этой статье расскажу, так ли это на самом деле.

ВЫБОР ВЕЛОСИПЕДА

Первый критерий – назначение велосипеда. Как и где вы будете кататься. Производители велосипедов учитывают эту особенность, и создают продукт с учетом условий эксплуатации. Не случайно все категории велосипедов делятся именно по этому параметру.

Если вы собираетесь кататься по пересеченной местности, в горах, или вы любитель скоростного спуска – то горный велосипед идеально подходит для этих целей.

Если велосипед вам необходим для поездок на работу в городе, прогулок в парке, на даче, то лучше выбрать городской велосипед.

Главный критерий – это ваш комфорт при поездках. С точки зрения остеопатии советую обратить внимание на важные моменты:

ОСАНКА

При поездках по городу ваша спина должна быть прямая. В горных велосипедах используется спортивная посадка. Руль расположен низко, из-за этого тело сильно наклонено вперед. Такая посадка нужна для маневренности и скорости. Если вы не спортсмен, при длительной езде ваша поясница, руки и шея будут уставать.

КОЛЕНИ

При езде на велосипеде нужно обязательно следить за траекторией движения коленей. Колено не должно «заваливаться» внутрь. Если подобное происходит, это говорит о том, что есть проблемы с двигательным стереотипом. Такая езда рано или поздно приведет к преждевременным нарушениям в суставе.

Колено должно полностью выпрямляться при движении. Это позволит существенно снизить нагрузку, меньше уставать, и получать больше удовольствия от катания.

СЕДЛО

Чтобы поездка доставляла удовольствие, обязательно должно быть комфортное седло.

Большинство городских велосипедов оборудованы удобными сёдлами. Для горных велосипедов разработана специальная узкая геометрия седла. Поставив на него широкое мягкое седло, вы натрете себе промежность.

КАКОЙ ГОРОДСКОЙ ВЕЛОСИПЕД ВЫБРАТЬ?

На рынке уже достаточно много предложений комфортных велосипедов для города.

Я выбрал салон велосипедов ELECTRA. Эти велосипеды оборудованы специальной запатентованной технологией Flat Foot, которая обеспечивает максимально комфортную и безопасную для здоровья езду по городу.

Суть ее в том, что подседельная труба завалена назад, а педальный узел смещен вперед.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ:

1. Обеспечивается посадка с прямой спиной

2. Широкий угол обзора. Попробуйте повернуть шею с прямой спиной и в наклоне, и вы почувствуете разницу

3. Благодаря смещенному педальному узлу, в любой момент вы можете поставить ноги на землю, не заваливаясь на бок.

4. При езде вы крутите педали вперед, и полностью разгибаете колено, что позволяет дольше использовать велосипед без нагрузок на сустав и меньше уставать.

5. Руки, плечи и шея не испытывают дополнительной нагрузки.

6. Бонус для девушек – возможность ездить в платьях.

Все эти преимущества делают езду на велосипеде максимально комфортной.

Я несколько часов тестировал велосипед в парке. Отличный, крутой велосипед! Получил колоссальное удовольствие от катания! Абсолютно удобная посадка, спина прямая, руки удобно лежат на руле. Ноги практически не чувствуют педалей, потому что при езде полностью выпрямляется нога, и это очень комфортно!

Выбрать городской велосипед с технологией "Flat Foot" можно на сайте бренда Electra.

Также, можно заказать услугу бесплатной доставки-примерки. Выбирайте до 6 моделей на сайте, и вам привезут их для теста бесплатно к вашему дому!

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