Губернатор Андрей Воробьев: «Подмосковье готовится поэтапно вводить масочный режим»

Московская область готовится к введению масочного режима. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал об этом на совещании с главами муниципалитетов.

- Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, - заявил губернатор. - Мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими.

Напомним, число заболевших коронавирусом в регионе превысило 11,7 тысяч человек. Только за последние сутки тесты подтвердили COVID-2019 у 793 пациентов. С начала эпидемии зафиксированы 93 летальных исхода. И цифры, увы, только растут.

Андрей Воробьёв попросил руководителей городских округов начать подготовку: люди, которым нужно выйти из дома, должны знать, что в общественных местах они могут находиться только в медицинских масках.

- Нам очень важно оказать максимальное содействие в том, чтобы маски постоянно были в наличии в наших аптеках, коммерческих подразделениях, - заявил губернатор. - Контроль будем ужесточаться поэтапно!

По словам Андрея Воробьёва, работодатели должны обеспечивать своих сотрудников масками на рабочих местах.

Он призвал всех работодателей задуматься над тем, как предоставить маски своим работникам.

При этом власти Подмосковья проработают вопрос, чтобы обеспечивать масками тех, кто не может себе позволить их купить.

- Даже если нет маски, но есть меры предосторожности - это ключевой вклад, чтобы мы ушли с 5-7% прироста на отрицательную динамику.

Андрей Воробьев подчеркнул, что маски могут спасти жизни: «Часто, люди не надевают маску просто потому что не хотят или считают, что их это не коснётся. Маска нужна, во-первых, чтобы сохранить собственную жизнь. Во-вторых, чтобы не заразить других. И, в-третьих, чтобы наша система здравоохранения почувствовала облегчение от того колоссального давления и нагрузки на стационары и поликлиники».

ВАЖНО!

Многие жители Московской области, звонящие на «горячую линию» по коронавирусу 8 (800) 550-50-30, в последнее время спрашивают о том, как получить бесплатные лекарства при заболевании ОРВИ и при каких критериях заболевших могут госпитализировать.

Герои нашего времени. Врачи Подмосковья борются с коронавирусом, рискуя собой.

Областной Минздрав выступил с разъяснениями

1. Больные ОРВИ могут получить бесплатные лекарства только по назначению лечащего врача.

2. Если возникли симптомы острой респираторной вирусной инфекции (кашель, насморк, высокая температура) вы должны вызвать врача на дом по телефону 8-800-550-50-30.

3. Только после осмотра врач может определить тактику лечения и выдать необходимые препараты.

4. Решение о госпитализации также принимает врач, который проводит осмотр пациента. При этом специалист учитывает не только симптомы, но и общее состояние здоровья пациента, есть ли у него хронические заболевания.

5. Допускается, что лечение легкой формы пневмонии может проходить и в домашних условиях. При этом пациент обязан соблюдать все рекомендации медиков. Врач также может корректировать схему лечения, а в случае ухудшения состояния пациента, госпитализировать его.

6. Пациенты с тяжелой формой заболевания помещаются в стационары.