2020-04-30T21:02:34+03:00
Общество

С 1 мая цифровые пропуска в Подмосковье будут проверять с помощью системы фотовидеофиксации

За передвижение на машине, не внесенной в пропуск, владельцам будут приходить штрафы на 5 тысяч рублей
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Подмосковье задействованы более 1,4 тысяч камер фотовидеофиксации.В Подмосковье задействованы более 1,4 тысяч камер фотовидеофиксации.
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Нарушителей пропускного режима в Московской области будут выявлять с помощью дорожных видеокамер. Речь идет об автомобилистах. Напомним, с 22 апреля при получении пропусков жители Подмосковья обязаны вносить в них и регистрационные номера своих авто.

30 апреля Мособлдума приняли поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях. С 1 мая информацию, полученную от системы фотовидеофиксации, начнут использовать для оформления постановлений о штрафах. Напомним, установленный ранее депутатами Мособлдумы штраф за езду без пропуска штраф - 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что у Московской области и Москвы единая система проверки пропусков. Цифровые разрешения на перемещение, оформленные в Подмосковье, действуют на территории столицы и наоборот. Поэтому комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, установленные на территории Московской области, смогут регистрировать и нарушителей с «московскими» пропусками.

Сейчас в Подмосковье задействованы более 1,4 тысяч камер фотовидеофиксации. В том числе около 1200 стационарных и более 200 передвижных - установленных на автомобилях.

Как ранее сообщалось, цифровые пропуска для поездок на работу, срок которых истекал сегодня, 30 апреля, автоматически продлены до 4 мая. Если в пропуске есть необходимость и в дальнейшем, до 4 мая пропуск можно продлить на портале gosuslugi.ru - до 11 мая. Либо - там же оформить новое разрешение.

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