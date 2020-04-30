Цеков о фильме "Шугалей": Россия должна защищать соотечественников, попавших в беду

Художественный фильм "Шугалей", основанный на реальных событиях, привлечет внимание мирового сообщества к истории российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых уже около года удерживают в тюрьме в Триполи без предъявления обвинений. Кинокартина расскажет правду о ситуации в Ливии. Премьера фильма состоится 1 мая в 21.00 на телеканале "НТВ".

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что позитивно оценивает показ фильма "Шугалей" по телевидению.

"Любая информация с тем или иным гражданином, которая получает публичную поддержку в СМИ на телевидении — это положительно. Это позволяет гражданам нашего государства узнать о ситуации с каждым конкретным человеком, который оказался в беде", — обозначил свою точку зрения сенатор.

Цеков убежден, что необходимо реагировать, предпринимать меры для помощи соотечественникам, которые оказались в опасности за пределами России, особенно если речь идет о горячих точках. Причем в беду попали люди, выполнявшие гуманитарную миссию, заметил собеседник издания. Настойчивость и последовательность действии в таком случае много говорят о государстве в целом, уверен эксперт.

"И если этот человек или группа людей оказываются в беде, то, конечно, мы должны оказать максимум усилий, оказывать помощь и освобождать наших граждан. <...> И я к тому, что стремятся рассказать правду о положении этих людей, которые находятся в Ливии, отношусь очень положительно", — сказал Цеков.

Художественная кинолента расскажет о жизни российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Они прибыли в Ливию по визам, чтобы провести социологическое исследование. Контролирующее Триполи так называемое Правительство национального согласия (ПНС) знало об их работе, вопрос был согласован с ПНС.

Шугалей и Суэйфан опросили местных чиновников, общественных деятелей, лидеров мнения и простых жителей Ливии, чтобы собрать сведения об оценке ситуации в стране, мнениях в обществе. Многие из тех, с кем встретились российские социологи, негативно высказывались о ПНС, часть материалов сотрудники ФЗНЦ передали российским коллегам.

В мае 2020 года, когда командировка Максима Шугалея и Самера Суэйфана подходила к концу, социологов похитили боевики триполийского бандформирования RADA, которое подчиняется главе ПНС Файезу Сарраджу. Россиян поместили в тюрьму "Митига" в Триполи, известную пытками и невыносимыми условиями содержания заключенных.

Шугалей и Суэйфан уже почти год находятся в "Митиге", социологам так и не предъявили никаких обвинений. С середины февраля 2020 года Фонд защиты национальных ценностей начал одиночные пикеты у посольства Ливии в Москве, требуя у Триполи освобождения российских граждан. В пикетах уже приняли участие десятки общественных деятелей, политиков и артистов. Фильм "Шугалей" — возможность обратить внимание общественности к судьбе Максима Шугалея и Самера Суэйфана.