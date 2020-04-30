В Москве от коронавируса умерли 47 человек

Оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил новые данные по скончавшимся от новой инфекции за минувшие сутки, 30 апреля. Врачи зафиксировали в столичных больницах еще 47 летальных исходов.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - заявили журналистам в Оперативном штабе.

Таким образом, с начала эпидемии от COVID-2019 в столице скончались уже 658 человек.

Напомним, за все время положительные тесты сдали 53739 жителей Москвы. 5135 из них уже выписаны после успешного лечения.

Сегодня стало известно, что коронавирус выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина. Сообщается, что он будет лечиться в больнице.

Ранее мэр Москвы продлил режим самоизоляции и режим цифровых пропусков до 11 мая включительно. Напомним, все пропуска для поездок на работу, срок деятельности которых заканчивался 30 апреля, автоматически продлен до 4 мая. Если пропуск нужен и в дальнейшем, горожане смогут продлить его на сайте nedoma.mos.ru.