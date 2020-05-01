Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 1 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 3561 человека

К 1 мая 2020 года число пациентов с коронавирусом в Москве достигло отметки 57 300. За последние сутки к общему числу заболевших прибавилось 3561 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019 в столице.

Выздоровевшим от инфекции с натяжкой можно назвать только каждого десятого заболевшего москвича. Общее число выписанных из больниц на 1 мая составило 5766 человек. За последние сутки из-под наблюдения сняли еще 631 пациента.

С начала эпидемии число летальных исходов составило 658 случаев.

Напомним, в Москве до 11 мая сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Выходить из дома можно только в исключительных случаях. К ним, согласно указу Сергея Собянина, относятся выход в магазин, аптеку, в больницу, на работу или прогулка с домашним животным не дальше чем в 100 метрах от вашего места жительства.

Для всех поездок по столице и Подмосковью необходим цифровой пропуск. Оформить его можно в интернете на официальных сайтах мэрии или правительства региона соответственно. Сделать это можно также по звонку или SMS. Людям старше 65 лет и с хроническими заболевания строго не рекомендуется выходить на улицу, пока действует режим повышенной готовности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/770516" frameborder="0"></iframe> Москва до и во время карантина.Непривычно видеть опустевшую столицу. Но это не повод для грусти! Чем сплоченнее мы уйдем в самоизоляцию, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни!

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