Выращиваем чайные розы: московские парки подготовили онлайн-программу

Столичные парки научат фотографировать, создавать картины в технике граттаж и выращивать чайные розы. Десятки мастер-классов и пошаговых уроков для москвичей придумали в 20 столичных парках (полный перечень смотрите ниже).

- Познавательную программу для горожан подготовили 20 парков. В нее вошли, например, мастер-классы по фотографии и живописи, лекции по литературе и искусству. Новые онлайн-занятия выходят каждый день, - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Москвичам уже доступно более 200 бесплатных творческих и образовательных видео. Посмотреть их можно в любое время.

Стать художником или фотографом

Если любите рисовать, то открывайте страницу парка «Музеон» - там серия мастер-классов по живописи. Опытные педагоги объяснят, как рисовать цветы и пейзажи. Художница Александра Чекаева покажет, как нарисовать крокусы в технике акварельного скетчинга.

На мастер-классах от Измайловского парка можно научиться создавать коллажи из разноцветных кусочков бумаги. Бабушкинский парк предлагает создавать космические композиции в технике граттажа, легкие пейзажи пастелью и акварелью. Лианозовский парк записал видеоуроки для детей старше шести лет, первое занятие - рисовать лису акварелью. А штатный фотограф музея-заповедника «Царицыно» расскажет, как работать со светом и делать красивые кадры растений и цветов.

Заняться музыкой или отправиться в сад

В Воронцовском парке подготовили образовательный проект «Дворянская гостиная». Искусствовед Ольга Баранова расскажет о творчестве Оскара Уайльда, Александра Грибоедова и Павла Бажова.

Парк Горького запустил лекцию «Парки культуры — досуг в советскую эпоху». Историк Артем Голбин поведает о создании парков в 30-е годы в Москве, Ленинграде и других городах СССР.

Если любите цветы, то ищите видеолекции в соцсетях парка «Сокольники». Флорист расскажет, как ухаживать за чайными розами и как правильно обрезать розовые кусты.

20 парков, которые подготовили познавательные онлайн-занятия:

— парк Победы на Поклонной горе;

— Таганский парк;

— сад «Эрмитаж»;

— парк 50-летия Октября;

— Перовский парк;

— парк «Кузьминки»;

— сад имени Баумана;

— парк искусств «Музеон»;

— Парк Горького;

— Измайловский парк;

— музей-усадьба «Кусково»;

— Лианозовский парк;

— парк «Сокольники»;

— Бабушкинский парк;

— парк «Ходынское поле»;

— Воронцовский парк;

— парк «Северное Тушино»;

— Московская усадьба Деда Мороза;

— музей-заповедник «Царицыно»;

— музей-заповедник «Коломенское».