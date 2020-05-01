Выращиваем чайные розы: московские парки подготовили онлайн-программу
Столичные парки научат фотографировать, создавать картины в технике граттаж и выращивать чайные розы. Десятки мастер-классов и пошаговых уроков для москвичей придумали в 20 столичных парках (полный перечень смотрите ниже).
- Познавательную программу для горожан подготовили 20 парков. В нее вошли, например, мастер-классы по фотографии и живописи, лекции по литературе и искусству. Новые онлайн-занятия выходят каждый день, - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Москвичам уже доступно более 200 бесплатных творческих и образовательных видео. Посмотреть их можно в любое время.
Стать художником или фотографом
Если любите рисовать, то открывайте страницу парка «Музеон» - там серия мастер-классов по живописи. Опытные педагоги объяснят, как рисовать цветы и пейзажи. Художница Александра Чекаева покажет, как нарисовать крокусы в технике акварельного скетчинга.
На мастер-классах от Измайловского парка можно научиться создавать коллажи из разноцветных кусочков бумаги. Бабушкинский парк предлагает создавать космические композиции в технике граттажа, легкие пейзажи пастелью и акварелью. Лианозовский парк записал видеоуроки для детей старше шести лет, первое занятие - рисовать лису акварелью. А штатный фотограф музея-заповедника «Царицыно» расскажет, как работать со светом и делать красивые кадры растений и цветов.
Заняться музыкой или отправиться в сад
В Воронцовском парке подготовили образовательный проект «Дворянская гостиная». Искусствовед Ольга Баранова расскажет о творчестве Оскара Уайльда, Александра Грибоедова и Павла Бажова.
Парк Горького запустил лекцию «Парки культуры — досуг в советскую эпоху». Историк Артем Голбин поведает о создании парков в 30-е годы в Москве, Ленинграде и других городах СССР.
Если любите цветы, то ищите видеолекции в соцсетях парка «Сокольники». Флорист расскажет, как ухаживать за чайными розами и как правильно обрезать розовые кусты.
20 парков, которые подготовили познавательные онлайн-занятия:
— парк Победы на Поклонной горе;
— Таганский парк;
— сад «Эрмитаж»;
— парк 50-летия Октября;
— Перовский парк;
— парк «Кузьминки»;
— сад имени Баумана;
— парк искусств «Музеон»;
— Парк Горького;
— Измайловский парк;
— музей-усадьба «Кусково»;
— Лианозовский парк;
— парк «Сокольники»;
— Бабушкинский парк;
— парк «Ходынское поле»;
— Воронцовский парк;
— парк «Северное Тушино»;
— Московская усадьба Деда Мороза;
— музей-заповедник «Царицыно»;
— музей-заповедник «Коломенское».
ИСТОЧНИК KP.RU
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