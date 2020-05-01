2020-05-01T09:52:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве из больниц выписали еще более 600 человек, переболевших коронавирусом

Пациентов будут и дальше наблюдать медики
Андрей АБРАМОВ
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Москва — лидер среди российских городов по числу заболевшихМосква — лидер среди российских городов по числу заболевшихФото: Иван МАКЕЕВ
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1 мая из инфекционных больниц Москвы выписали еще 631 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Таким образом, общее число излечившихся составило 5766 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Лекарства от COVID-2019 до сих пор не изобретено, поэтому врачам приходится подбирать индивидуальное лечение, исходя из симптомов. У кого-то они вообще не проявляются. Таких пациентов оставляют на домашнем лечении с дистанционным медицинским контролем. Когда пациент выздоравливает, то медики все равно продолжают следить за самочувствием переболевшего.

Напомним, в Москве до 11 мая сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только в случаях крайней необходимости: в магазин, аптеку, на работу, больницу, для прогулки с питомцем.

Москва — лидер среди российских городов по числу заболевших. Каждый второй носитель COVID-2019 от общего числа заболевших в строен живет в столице.

Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

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ИСТОЧНИК KP.RU

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