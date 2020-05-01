В пандемию москвичи установили новый рекорд по количеству свадеб

С января по март 2020 года московские загсы зарегистрировали около 14 тысяч браков. Это больше, если сравнивать с первым кварталом прошлого года. Тогда свои подписи в акте гражданского состояния поставили на 500 пар меньше. Данные опубликовала пресс-служба Управления загсов Москвы.

Самым популярным месяцем стал февраль. Тогда заветный бланк получили свыше 6 тысяч брачующихся. В ведомстве говорят, что за последние пять лет это рекорд. Напомним, всеобщую самоизоляцию в столице ввели 30 марта.

Еще одна популярная дата, Красная Горка, в этом году пришлась на апрель — 26-е число. По народным поверьям, свадьба в день праздника считается хорошей приметой. Больше тысячи пар московских влюбленных в этом году пришли в загсы. В предстоящие майские праздники до 10 мая в столице сыграют еще 600 свадеб.

— В связи со сложной эпидемиологической обстановкой регистрации брака в торжественной обстановке были приостановлены до особого распоряжения. Зарегистрировать брак можно только в неторжественной обстановке и без гостей, — сообщает пресс-служба Управления.

КСТАТИ

Где зарегистрировать рождение ребенка

С 8 апреля и до особого распоряжения Замоскворецкий загс, архивно-информационные отделы и дворцы бракосочетаний не принимают посетителей, которые хотят внести данные о новорожденном. Все остальные загсы работают.

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