На станциях метро и МЦД в Москве из-за коронавируса открыли все входные двери
1 мая входные двери на всех станциях метро и МЦД зафиксировали в открытом положении. Это сделали, чтобы было проще соблюдать меры предосторожности из-за распространения коронавируса. Доказано, что COVID-2019 может оставаться на поверхностях до нескольких дней, а заразиться им можно, потерев слизисты. Например, нос или глаза.
Кроме того, из-за открытых дверей на станциях увеличится воздухообмен. Проветривание помещений также снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.
— Ежедневно сотрудники проводят санобработку поездов и станций. На станциях каждые два часа дезинфицируют все поверхности, к которым прикасаются пассажиры — помимо дверей павильонов обработку проходят кассовые блоки, аппараты по продаже билетов, скамейки, урны, турникеты, эскалаторы и лифты, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 3,5 тысяч жителей Москвы. Всего в регионе заболевание выявлено у 57 300 человек. Это почти каждый второй случай в стране. До 11 мая в столице сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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