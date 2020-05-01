2020-05-01T19:42:00+03:00
Коронавирус Covid-19

На станциях метро и МЦД в Москве из-за коронавируса открыли все входные двери

Таким образом хотят улучшить воздухообмен и снизить число контактов пассажиров с поверхностями
Андрей АБРАМОВ
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На станциях Московского метро стараются создать безопасные условия для пассажировНа станциях Московского метро стараются создать безопасные условия для пассажировФото: Михаил ФРОЛОВ
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1 мая входные двери на всех станциях метро и МЦД зафиксировали в открытом положении. Это сделали, чтобы было проще соблюдать меры предосторожности из-за распространения коронавируса. Доказано, что COVID-2019 может оставаться на поверхностях до нескольких дней, а заразиться им можно, потерев слизисты. Например, нос или глаза.

Кроме того, из-за открытых дверей на станциях увеличится воздухообмен. Проветривание помещений также снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.

— Ежедневно сотрудники проводят санобработку поездов и станций. На станциях каждые два часа дезинфицируют все поверхности, к которым прикасаются пассажиры — помимо дверей павильонов обработку проходят кассовые блоки, аппараты по продаже билетов, скамейки, урны, турникеты, эскалаторы и лифты, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 3,5 тысяч жителей Москвы. Всего в регионе заболевание выявлено у 57 300 человек. Это почти каждый второй случай в стране. До 11 мая в столице сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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