Названы регионы Московской области, где обнаружено больше всего больных коронавирусом на 1 мая-2020

Оперштаб по противодействию распространению коронавируса в Московской области подсчитал, где в регионе по состоянию на 1 мая обнаружено наибольшее число заразившихся. Тройку лидеров возглавляют Одинцово, Люберцы и Красногорск — 764, 709 и 610 случаев соответственно.

Интересна и статистика соотношения числа заболевших на одну тысячу жителей региона. Самая высокая в Ленинском округе — 3,3 случая. Следом идет Дзержинский, где 2,8 случаев на 1000 человек населения.

Наибольший прирост заболевших 1 мая отмечен в Подольске. За сутки плюс 134 больных. Это при том, что в среднем максимальный прирост одного дня составлял 80-90 человек.

В оперативном штабе отмечают, что в Московской области также лечатся пациенты из других регионов. Всего их 2152 человек. Чуть меньше половины с московской пропиской. Остальные из других регионов. Есть даже несколько иностранцев.

Отметим, что всего в регионе зафиксировано 12 507 случаев заболевания коронавирусом. До 11 мая включительно в регионе действует всеобщий режим самоизоляции. Его могут продлить и на больший срок. С 12 мая указом губернатора Московской области вводится обязательный «масочный режим».