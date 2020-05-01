Прилетели красные утки, цветет миндаль: московские парки показали, что у них происходит

В столице стали громче петь птицы, газоны усеяны желтыми одуванчиками, солнце так ласково греет, что хочется идти гулять в парки. Но все мы понимаем, что эпидемиологическая обстановка в городе из-за коронавируса сложная, поэтому прогулки нужно отложить. Тем более столичные парки по-прежнему закрыты (с 26 марта). Но территории не брошены и есть возможность подсмотреть, как просыпается природа и что интересного происходит в парках, пока люди в них не ходят.

Цветет миндаль и дельфины

Вдыхать ароматы сакур, магнолий, тюльпанов, абрикосов и груш есть возможность у ландшафтных архитекторов «Аптекарского огорода».

- Еще у нас расцвели шахматные и императорские рябчики, магнолии, миндаль, хохлатки, медуницы, сон-трава. Растения цветут несмотря ни на что, - рассказывают в ботаническом саду.

hortus_ru ЕЩЁ ОДНА САКУРА РАСЦВЕЛА в #АптекарскийОгород Речь о вишне Саржента

Цветет белая магнолия и спирея японская в парке «Сокольники», садовники формируют дельфинов и волны из западной туи.

- Мы сделали виртуальную прогулку по парку, потому что знаем, как москвичи соскучились. Несмотря на то, что территория закрыта, парк продолжает преображаться. Зацвела главная клумба, появились лебеди на Золотом пруду, - рассказали в пресс-службе парка «Сокольники».

parksokolniki Розарий парка Сокольники

parksokolniki Прогулка по Сокольникам

Мечты о лете и прилетели красные утки

За забором парка «Зарядье» цветут одуванчики, озеленились красавицы-березки. А под Стеклянной корой «пополнение» - нарциссы, гиацинты, незабудочник, белоцветник.

- Во время карантина в разных странах на улицы города начали выходить горные козлы, оливковые черепахи, дикие кабаны. «Зарядье» посетили красные утки (огари), в тишине они прекрасно проводят время у прудов, - рассказали в пресс-службе «Зарядья».

Парк ЗарядьеФото: Алиса ТИТКО

zaryadye.official Утки в парке Зарядье

Кстати, раньше в парк прилетали кряквы, но сейчас прилетели огари. Такую породу уток разводили в 50-60 годах, они делали гнезда на крышах девятиэтажек, а потом москвичи наблюдали шествие маленьких утят по городу к пруду. В «Зарядье» не исключают, что огари и у них выведут потомство.

А в Парке Горького 1 мая открыли летний сезон, но пока нет нового оформления, по-прежнему закрыты летние площадки и уютные веранды.

- Набережные обычно заполнялись бегунами и велосипедистами, в парке танцевали, катались на роликах. Но сейчас мы все должны быть дома, поэтому мы решили открыть летний сезон в парке веселым видео, на котором москвичи записали свои домашние тренировки, - рассказали в Парке Горького.

parkgorkogo Друзья, мы знаем, как вы соскучились по Парку Горького. Поэтому подготовили для вас это видео

Виртуальная прогулка и рождение скатов

Москвичи скучают по прогулкам на ВДНХ и задают в соцсетях много вопросов о том, как сейчас обстоят дела на территории. Именно поэтому была снята виртуальная фотопрогулка возле павильонов «Космос» и «Геология», возле фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», а также по воздушной экотропе в Ландшафтном парке.

- Несмотря на отсутствие гостей вся территория ВДНХ содержится в порядке и готовится принять посетителей, как только будет снят режим самоизоляции. На клумбах уже появились весенние цветы «второй волны» — гиацинты и желтые нарциссы. У нас уже начинается цветение более 600 тысяч тюльпанов, которые наполнят оригинальные цветочные композиции, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

parksokolniki Прогулка по Сокольникам

Очаровательные скаты родились в «Москвариуме». Это долгожданное пополнение. Малыши сейчас находятся в отдельном аквариуме, но не из-за коронавируса, а потому что им нужно привыкнуть сначала друг к другу, а потом к окружающему миру.

- Мы пока не выбрали имена нашим синепятнистым рифовым скатам. До 7 мая предлагайте имена в нашей группе в Инстаграме, а 8 мая выберем самые удачные, - рассказывают в «Москвариуме».

moskvarium_official Друзья! Спешим поделиться радостной новостью! У наших синепятнистых скатов тэниура-лимма впервые появилось потомство!

КСТАТИ

Слоны и фламинго уже гуляют

К летнему сезону готовится и Московский зоопарк. Проводят уборку, наполняют водой бассейны, подсеивают новую траву.

- Сейчас на улице уже гуляют слоны и фламинго, жирафы и капибары. Вскоре выйдут сурикаты. Все животные хорошо едят, отдыхают, - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

moscow_zoo_official СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ! Друзья! Сейчас всем очень непросто.

Купить льготные билеты на посещение зоопарка после карантина можно до 11 мая. Акционная цена – 500 рублей (обычная цена в будние дни – 600 рублей, в выходные – 800 рублей).

А на «Городской ферме» на ВДНХ пополнение в семействе зааненских коз. Два малыша появились от козочек Белки и Стрелки. Как назвали? Козляткам дали также «космические» имена – Звездочка и Ветерок (так звали собак, которые отправились в космос в 1961 и 1966 годах и успешно вернулись на Землю).