2020-05-02T10:21:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 608 человек

С начала эпидемии из больницы выписали уже более 6,3 тысяч жителей города
Семен ЕЛЕНИН
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Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6374Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6374Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве постепенно увеличивается число людей, которые успешно вылечились от коронавируса. По данным Оперативного штаба Москвы по COVID-2019, за минувшие сутки столичные врачи выписали еще более 600 человек.

- За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 608 человек, - рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6374.

В Оперштабе напомнили, что для выявления инфекции и для последующего подтверждения, что человек поправился, делают молекулярно-генетические тесты. Чтобы отправить анализы на исследование в лабораторию, у людей берут мазки изо рта и носа. Если врач посчитает нужным, могут назначить и другие анализы. Такая же процедура или при повторных анализах, когда лечение проведено - нужно удостовериться, что в организме человека больше нет коронавирусной инфекции.

«В каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями, - комментируют в Оперативном штабе. - Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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