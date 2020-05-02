Москва средиземноморская: Синоптики обещают +25 и короткие тропические ливни с грозами

Свои вариации на тему “люблю грозу в начале мая” в ближайшие дни напишут в соцсетях многие москвичи. Синоптики обещают летнюю теплынь и короткие “тропические” ливни с грозами.

Самым теплым (и даже жарким) днем за все длинные выходные, по прогнозам Гидрометцентра России, станет 3 мая. Солнце разогреет воздух до +23...+25 градусов. С 4 по 7 мая погода уже не летняя, но для первой недели мая - вполне: +19...+21 градус. По сравнению с климатическими нормами выше на 4 – 5 градусов.

Среди всей этой благодати, как гром среди ясного неба (в буквальном смысле!), разразятся грозовые ливни:

- С 4 по 6 мая в Москве и Подмосковье мы ждем кратковременные сильные дожди с грозами. Во время грозы – шквалистые усиления ветра, а это уже комплекс неблагоприятных погодных явлений, - предупреждает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В чем причина? Южный циклон принесет теплые и очень влажные воздушные массы со Средиземного и Черного морей. Именно во влажном воздухе развиваются самые мощные кучевые облака и происходит активная конвекция, приводящая к грозам. Типичный для мая и летних месяцев процесс. Ливни пройдут в дневные часы, может выпасть от 4 до 14 мм осадков. Подчеркну, что не будет лить трое суток подряд – дожди интенсивные, но короткие. И очень локальные. В одним районах пройдут, в других нет. Не удивляйтесь, если в вашем районе столицы или на даче вы никакого тропического ливня не увидите. В любом случае таких сильных, теплых, по-настоящему летних дождей давно не было.

Метеорологи считают, что дожди природе во благо: апрель был очень сухим, земле нужна влага. А может, и для здоровья от них польза будет:

- Дожди очищают воздух, во время эпидемии это очень кстати. А может грозы еще и озонируют воздух и станут естественным дезинфицирующим средством - предполагает Татьяна Позднякова.

Что будет с погодой дальше?

- После 6 мая станет больше облаков и дождей, соответственно, меньше солнечного прогрева, - делится прогнозами наш эксперт-метеоролог.

8 мая резко похолодает до +11...+16 градусов, ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Такой же, скорее всего, погода и останется и в День Победы, и 10-11 мая.

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