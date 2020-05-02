В московском метро с 4 мая начнут продажу защитных масок

Купить медицинские маски в аптеках столицы практически невозможно, но в продажу они поступят в столичном метро. Уже с 4 мая маски будут продаваться в кассах и киосках. Об этом заявил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

- Мы организовываем почти на каждой станции Московского метро продажу медицинских масок, - сказал Максим Ликсутов.

Продажа масок связана с рекомендациями Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы. Сколько будут стоить маски в метрополитене пока неизвестно, но цена не будет выше, чем в аптеках. Если в аптеках купить маски невозможно, то откуда они возьмутся в метро?

- Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур, - сказал Максим Ликсутов.

Основная цель продажи масок в метро – предоставить возможность людям купить средство защиты, если они не смогли по каким-то причинам приобрести их в аптеках или забыли дома. Выходит, что теперь без маски не пустят в метро? Пока таких указов нет, а значит на входе не будет досмотра и ограничить вход пассажиру без маски не смогут. Однако в самом метрополитене рекомендуют носить маску и перчатки.

О количестве масок для пассажиров и хватит ли их для всех пока тоже не говорят. Но в Департаменте транспорта сказали, что уже с понедельника-вторника следующей недели (4-5 мая) в продаже будет необходимое количество масок. В настоящее время они находятся на складе метро и развозятся по станциям.

Напомним, еще два дня назад в Московском метро не планировали вводить масочный режим.