2020-05-02T15:59:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В московском метро в пять раз сократилось количество пассажиров

Мэр города сказал, что пассажирам желательно быть в масках и перчатках
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фактически исчезло такое явление, как «час пик»Фактически исчезло такое явление, как «час пик»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За время пандемии количество пассажиров в столичном метро сократилось в пять раз. Об этом 2 мая сообщил мэр города Сергей Собянин, когда осматривал ход работ по дезинфекции вагонов поездов в электродепо «Красная Пресня» и станции «Белорусская» Кольцевой линии.

- За счет тех мер самоизоляции, которые приняты в Москве, количество пассажиров общественного транспорта уменьшилось в разы, в метро уменьшение произошло в пять раз, - сказал журналистам Сергей Собянин.

Сокращение пассажиропотока до цифры менее 20% происходило постепенно: введения режима самоизоляции, перевод работников в дистанционный режим, временное приостановление бесплатного проезда для жителей старше 65 лет и школьников, временное приостановление действия проездных билетов, за исключением карт «Тройка».

- Фактически исчезло такое явление, как «час пик», - сказали в мэрии Москвы.

Напомним, что в метро введен усиленный режим дезинфекции, а с наступлением весенней погоды в вестибюлях метро были сняты вторые двери - с 1 мая зайти в метро можно не касаясь дверей. Однако мэр города сказал, что москвичи должны беспокоиться о своем здоровье, когда заходят в общественный транспорт.

- Желательно, чтобы пассажиры были в масках, одевали перчатки, - сказал Сергей Собянин.

Стоит напомнить, что на станциях метрополитена уже установлено 400 санитайзеров для обработки рук.

- А к 15 мая все станции будут оборудованы санитайзерами, - сказал руководитель метрополитена Виктор Козловский.

В московском метро проводят дезинфекцию вентиляционных шахт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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