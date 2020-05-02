Собянин рассказал, как Москва отметит снятие ограничений по коронавирусу

Когда Москва сможет победить коронавирус и вернуться к привычной жизни, то москвичи захотят гулять, проводить больше времени на улице, появится возможность возобновить массовые фестивали. На вопрос, будет ли какой-то праздник для москвичей по такому случаю, в эфире «Россия 24» ответил мэр города Сергей Собянин.

- Думаю, что само то, что можно будет пойти туда, куда хочется, и заняться тем, чем они хотят, это уже самый большой праздник будет. Конечно, хочется, чтобы улицы наполнились смехом горожан, - сказал Сергей Собянин.

Мэр столицы выразил надежду, что «когда проблема закончится и через полгода, максимум через год, москвичи о ней будем вспоминать, как о чем-то отдаленном и несерьезном, потому что человеческая психика такова, что старается быстро все забыть, оставляя только приятное в памяти».

А пока же стоит думать о самоизоляции. Стараться не нарушать ее. Деньги, которые будут собраны от штрафов за нарушение самоизоляции, пойдут на закупку лекарственных препаратов для борьбы с СOVID 2019.

- Любой штраф человека, который нарушил меры по самоизоляции, пойдет на борьбу с теми процессами, которые поспособствовали росту количества заболеваний, - сказал Сергей Собянин.

Сам же мэр города не закрылся в своем кабинете или дома, он продолжает выезжать в больницы, контролировать действия по дезинфекции на улицах и в метро.

- Сейчас над проблемой коронавируса работают десятки тысяч медицинских работников, помимо этого, продолжает работать сфера ЖКХ, энергетики и транспорта. Огромный город продолжает жить. Запереться в кабинете – мне точно не надо. Я все равно должен понимать и видеть, что происходит в городе. Конечно, все равно стараться максимально соблюдать меры по самоизоляции, - сказал Сергей Собянин.

В случае заражения коронавирусом, мэр города сказал, что лучше, чтобы болезнь протекала в легкой форме.

- Тогда и ограничений не будет. Кабинет вполне приспособлен, чтобы и болеть, и работать, - сказал Сергей Собянин.

Сам же мэр города сказал, что нерабочие дни на него не распространяются. У него исчезли рабочие и выходные дни. Приходится много общаться с коллегами, советоваться, принимать решения, чтобы бороться с коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/776757" frameborder="0"></iframe> Собянин осмотрел ход дезинфекционных работ в Московском метро.Мэр Москвы Сергей Собянин посетил помещения Московского метрополитена и осмотрел ход работ по дезинфекции вагонов поездов.

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